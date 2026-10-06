EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 6,02 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtwert der Krypto-Bestände sowie der Barmittel und marktgängigen Wertpapiere auf 17,4 Milliarden US-Dollar beläuft



06.10.2026 / 09:10 CET/CEST

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Bitmine hält 4,9 % des gesamten ETH-Angebots von 122,1 Millionen ETH Bitmine hat in nur 15 Monaten bereits 99 % des Weges zur "Alchemy of 5 %" zurückgelegt Tom Lee wird am 7. Oktober 2026 in Singapur die Eröffnungsrede auf der Token2049 halten Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt Deutsch Bitmine hält 5.067.309 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.726 US-Dollar pro ETH einem Wert von 13,8 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger Bitmine hält Eightco-Anteile (NASDAQ: ORBS) im Wert von 117 Millionen US-Dollar; damit ist das Unternehmen eines der wenigen börsennotierten Unternehmen weltweit, das Anlegern ein indirektes Engagement bei OpenAI ermöglicht. Die Bestände von Bitmine an Kryptowährungen, liquiden Mitteln und marktgängigen Wertpapieren sowie "Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 17,4 Milliarden US-Dollar; darin enthalten sind 6,02 Millionen ETH-Token, liquide Mittel und marktgängige Wertpapiere im Wert von 643 Millionen US-Dollar sowie weitere Krypto-Bestände. Bitmine erhält weiterhin Unterstützung von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, sowie vom Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, die das Unternehmen bei seinem Ziel unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben NORWALK, Connecticut, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein im Bitcoin- und Ethereum-Netzwerk tätiges Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich der Gesamtwert der Bestände an Kryptowährungen, Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren sowie sogenannten "Moonshots" auf insgesamt 17,4 Milliarden US-Dollar beläuft. Stand 4. Oktober 2026, 18:30 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 6.016.414 ETH zu einem Kurs von 2.726 US-Dollar pro ETH (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 214 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung an Beast Industries im Wert von 180 Millionen US-Dollar, einer Beteiligung an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") von 117 Millionen US-Dollar sowie Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren in Höhe von insgesamt 643 Millionen US-Dollar zusammen. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,9 % des ETH-Angebots (von 122,1 Millionen ETH) aus. "Wir sind der Ansicht, dass Kryptowährungen derzeit in einen Zyklus eintreten, den wir als Bullenmarkt betrachten. Bemerkenswert ist dabei die Outperformance des Bitmine-Aktienkurses gegenüber ETH während des Bärenmarkts von 2025 bis 2026. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 gab die ETH um 10 % nach, während die BMNR-Aktie nur um 3 % fiel - was einer Outperformance von 731 Basispunkten entspricht", erklärte Thomas "Tom" Lee, Vorstandsvorsitzender von Bitmine. "Unserer Ansicht nach spiegelt die Kursentwicklung von BMNR das Engagement des Unternehmens wider, die Rendite für die Aktionäre zu optimieren. Und dies haben wir durch zahlreiche Maßnahmen erreicht, darunter die Durchführung des bislang größten Aktienrückkaufs im Kryptobereich, bei dem allein im Jahr 2026 21 Millionen Aktien erworben wurden", fuhr Lee fort. "Die Outperformance von ETH um 6.832 Basispunkte gegenüber dem S&P 500 im 3. Quartal 2026 ist bemerkenswert, wenn man die erheblichen makroökonomischen Gegenwinde berücksichtigt, die in diesem Quartal auftraten, darunter eine 'hawkische' Fed, steigende Ölpreise, ein Anstieg der globalen Anleiherenditen und eine allgemeine Straffung der finanziellen Rahmenbedingungen. Seit Quartalsbeginn übertrifft ETH den S&P 500 um 6.832 Basispunkte und stellt damit andere makroökonomische Anlageklassen in den Schatten", erklärte Lee. Tom Lee wird außerdem am 7. Oktober um 10:00 Uhr im Marina Bay Sands in Singapur die Keynote auf der Token2049 halten. Die 20-minütige Keynote ist Teil der Token2049, der weltweit größten Krypto-Konferenz. Weitere Informationen finden Sie auf der Website Token2049 . "In der vergangenen Woche haben wir 15.112 ETH erworben. Die Erfolgsbilanz von Bitmine beim konsequenten Kauf von Kryptowährungen ist unter den börsennotierten Unternehmen weltweit unübertroffen. Bitmine hat seit Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 jede einzelne Woche ETH gekauft", erklärte Lee. Bitmine wird diese Woche die neueste Botschaft des Vorsitzenden für Oktober 2026 veröffentlichen. Der Titel der Botschaft lautet: 'Krypto-Hausse im Gange - dieser Zyklus dürfte der größte sein.' Anfang 2026 führte Bitmine MAVAN (Made in America VAlidator Network), die Staking-Plattform für institutionelle Anleger, ein. Ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt, hat MAVAN sein Angebot inzwischen auf institutionelle Investoren, Verwahrstellen und Ökosystem-Partner ausgeweitet, die auf der Suche nach erstklassiger Staking-Infrastruktur sind. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt. Zum 4. Oktober 2026 beläuft sich das gesamte bei Bitmine gestakte ETH-Volumen auf 5.067.309 ETH (13,8 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.726 US-Dollar pro ETH). "Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im Vollausbau (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und dessen Staking-Partnern gestakt werden) würde die prognostizierte ETH-Staking-Rendite auf Jahresbasis 431 Millionen US-Dollar betragen (basierend auf einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,63 %)", erklärte Lee. "Die annualisierten Staking-Erträge werden jetz auf 363 Millionen Dollar geschätzt. Und diese 5,1 Millionen ETH entsprechen 84 % der 6,02 Millionen ETH, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,63 % (annualisiert)", fuhr Lee fort. Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Daten von Fundstrat zufolge wies die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 827 Millionen US-Dollar auf (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 2. Oktober 2026); damit belegte sie unter 5.704 an US-Börsen notierten Aktien den 125. Platz - hinter Bristol-Myers Squibb Co (Rang 124) und vor Schlumberger NV (Rang 126) ( statista.com, und Fundstrat-Research). Bitmines Kryptobestände belegen den ersten Platz unter den Ethereum-Treasuries und den zweiten Platz im weltweiten Vergleich, direkt hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), das Berichten zufolge 847.666 BTC im Wert von rund 78 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury. Das Management von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das Project Crypto der Securities and Exchange Commission (SEC) für den Finanzdienstleistungssektor im Jahr 2026 ebenso tiefgreifend sind wie die Maßnahme der USA vom 15. August 1971, die vor 55 Jahren das Bretton-Woods-System beendete und den US-Dollar vom Goldstandard abkoppelte. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold. Die Nachricht des Vorsitzenden von Bitmine finden Sie hier: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/ Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/ Informationen zu Bitmine Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften ("Bitmine" oder das "Unternehmen") ein Unternehmen für Blockchain-Technologie-Infrastruktur, das in den Bereichen institutionelles Staking und Validierung digitaler Vermögenswerte, Bitcoin-Mining sowie strategische Verwaltung digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen setzt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur auf institutionellem Niveau bereit - über die es Staking-Prämien und Validierungserträge erzielt - und betreibt darüber hinaus Bitcoin-Mining-Aktivitäten. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt Erträge aus diesen Beständen, um Liquidität und Kapitalbildung zu unterstützen. Seit 2025 hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Blockchain-Infrastruktur ausgebaut, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MAVAN, seiner Plattform für institutionelles Staking sowie Validierung. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase ("Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung. Für weitere Informationen folgen Sie uns auf X: https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind und im Allgemeinen durch Begriffe wie "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "geht davon aus", "schätzt", "könnte", "wird", "würde", "sollte", "ist der Ansicht" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) das Ziel des Unternehmens, 5 % des gesamten ETH-Vorrats zu erwerben (die Initiative "Alchemy of 5 %"); (ii) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und zur Verwaltung der eigenen Bestände, einschließlich Aussagen zu fortgesetzten wöchentlichen ETH-Zukäufen und dem Status des Unternehmens als weltweit größter ETH-Bestand; (iii) die Staking-Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich prognostizierter annualisierter ETH-Staking-Erträge von etwa 431 Millionen US-Dollar bei vollem Umfang und derzeit prognostizierter annualisierter Staking-Einnahmen von etwa 363 Millionen US-Dollar; (iv) die Expansion von MAVAN zur Betreuung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner; (v) die Einschätzungen des Managements hinsichtlich der Bedingungen am Kryptomarkt und der Outperformance des Aktienkurses im Vergleich zu ETH; (vi) die relative Performance von ETH gegenüber dem S&P 500 und anderen Makro-Anlagen; (vii) die Überzeugung des Managements, dass der GENIUS Act und das SEC-Projekt "Crypto" den Finanzdienstleistungssektor grundlegend verändern werden; und (viii) Aussagen zum Wert der Kryptowährungen, Barmittel, marktgängigen Wertpapiere und "Moonshot"-Bestände des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem: die extreme Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte, einschließlich ETH und Bitcoin; die Abhängigkeit des Unternehmens von Preisquellen Dritter und gemeldeten Marktwerten, die erheblich schwanken können; Veränderungen der Marktbedingungen, die den Handelspreis und das Handelsvolumen der Wertpapiere des Unternehmens beeinflussen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie zum Erwerb digitaler Vermögenswerte erfolgreich umzusetzen und seine ETH-Akquisitionsziele zu erreichen, einschließlich des Ziels "Alchemy of 5 %"; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsbetrieb und die MAVAN-Expansion zu finanzieren; operative, sicherheitsrelevante und technologische Risiken im Zusammenhang mit den Staking- und Validierungsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich Netzwerkausfällen, Slashing-Ereignissen, Cybersicherheitsverletzungen und Protokolländerungen; das Risiko, dass die tatsächlichen Staking-Renditen, -Prämien und -Erlöse wesentlich von den prognostizierten Beträgen abweichen; Wettbewerb in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Staking und Mining; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte, die Blockchain-Technologie und Staking-Aktivitäten betreffen, einschließlich der endgültigen Verabschiedung, Umsetzung und Auslegung des GENIUS Act und anderer anhängiger Gesetzgebungsvorhaben; Maßnahmen der SEC, der CFTC und anderer Aufsichtsbehörden; Risiken im Zusammenhang mit den "Moonshot"-Investitionen des Unternehmens, unter anderem in Eightco Holdings und Beast Industries; makroökonomische Faktoren, darunter Inflation, Zinssätze und die allgemeine Wirtschaftslage; Änderungen am Ethereum-Protokoll; die Leistung von Drittanbietern, Börsen, Verwahrstellen und Staking-Partnern; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen, und spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Überzeugungen der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der oben beschriebenen Faktoren sowie der Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr, der am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q sowie in den sonstigen bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien dieser Unterlagen sind unter www.sec.gov und unter https://Bitminetech.io/investor-relations/ verfügbar. Das Unternehmen warnt die Leser davor, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe gelten. Bitmine lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/bitmine-immersion-technologies-bmnr-gibt-bekannt-dass-der-eth-bestand-6-02-millionen-token-erreicht-hat-und-sich-der-gesamtwert-der-krypto-bestande-sowie-der-barmittel-und-marktgangigen-wertpapiere-auf-17-4-milliarden-us-dollar-302899494.html



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