

EQS-Media / 06.10.2026 / 09:10 CET/CEST

Der durchschnittliche Bauzins für Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung hat sich im September 2026 kaum verändert. Das zeigen Daten des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24 . Wer im September eine Finanzierung mit zehnjähriger Laufzeit abschloss, zahlte im Schnitt 4,16 Prozent, nach 4,15 Prozent im August. Über alle Laufzeiten hinweg sank der Durchschnittszins leicht von 4,17 auf 4,16 Prozent. Auch der Bestzins für zehnjährige Darlehen blieb nahezu stabil: Er lag im September bei 4,21 Prozent (August: 4,20 Prozent).

Beim Finanzierungsverhalten setzte sich der Rückgang der Darlehenssummen fort. Das durchschnittliche Darlehensvolumen sank von 297.470 EUR im August auf 293.826 EUR im September. Auch das eingebrachte Eigenkapital ging zurück, von 112.243 EUR auf 109.443 EUR. Die durchschnittliche Eigenkapitalquote gab damit leicht von 27,4 auf 27,1 Prozent nach. Mit den niedrigeren Darlehenssummen sank auch die monatliche Belastung: Die durchschnittliche Rate lag im September bei 1.356 EUR und damit rund 32 EUR unter dem Augustwert (1.388 EUR). Ausblick von Oliver Kohnen, Geschäftsführer von Baufi24:



"Auf den ersten Blick hat sich bei den Bauzinsen im September nicht viel getan. Das liegt daran, dass die für die Bauzinsen maßgebliche Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe erst zum Monatsende die Marke von 3,6 Prozent übersprungen hat. Dementsprechend liegen die Baufinanzierungsangebote von Anfang Oktober auch bereits merklich über dem Durchschnittswert aus dem September: Bei zehn Jahren Zinsbindung stehen wir derzeit bei rund 4,5 Prozent, bei 20 Jahren Zinsbindung kratzen wir sogar an der Fünf-Prozent-Marke. Wer eine Finanzierung plant, sollte daher nicht zu lange warten und bei der monatlichen Rate ausreichend Puffer einplanen." +++++



Über den Autor

Oliver Kohnen ist seit 2023 bei Baufi24 als Head of Franchise tätig, seit 2024 auch als Geschäftsführer neben Tomas Peeters. Zuvor war er bei verschiedenen Instituten der Finanzbranche beschäftigt. Er bewertet in seinem Zinskommentar regelmäßig die wirtschaftspolitische Lage und deren Auswirkungen auf die Bauzinsen .



Über Baufi24

Die Baufi24 Baufinanzierung GmbH ist einer der marktführenden unabhängigen Vermittler für Immobilienfinanzierungen und steht für smarte, innovative Baufinanzierung. Baufi24 vergleicht für Kundinnen und Kunden die Angebote von mehr als 600 Banken, Versicherungen und Bausparkassen mit dem Ziel, Transparenz auf dem Konditionsmarkt zu schaffen und schnelle Finanzierungszusagen zu ermöglichen. Seit April 2022 gehört Baufi24 zur dann gegründeten Bilthouse-Gruppe. Sie vereint als Holding die erfolgreichen Marken von Baufi24 , Hüttig & Rompf und Creditweb . Gemeinsam setzen die Unternehmen auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung für Menschen, die eine Immobilie suchen. Um einen klaren Mehrwert für Endkunden zu schaffen, gehört auch Kredit24 für Privatkredite dazu. Das B2B-Fintech FinLink komplettiert das Angebot als CRM für die Immobilienfinanzierung. Aktuell beschäftigt die Gruppe rund 700 Mitarbeitende mit einem vermittelten Baufinanzierungsvolumen von rund fünf Milliarden Euro pro Jahr. Das Wirtschaftsmagazin €uro hat Baufi24 im Jahr 2026 als besten Baufinanzierungsvermittler Deutschlands ausgezeichnet.



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Die oben aufgeführten Aussagen stehen Ihnen zur freien redaktionellen Verwendung zur Verfügung.



Auf Anfrage sind Pressefotos von Oliver Kohnen erhältlich.



Pressekontakt:

Lisa Rüth

Kerl & Cie Kommunikationsberatung

Telefon: +49 151 67668162

E-Mail: bilthouse@kerlundcie.de

Emittent/Herausgeber: Baufi24 GmbH

Schlagwort(e): Immobilien



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