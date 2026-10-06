Emittent/Herausgeber: Baufi24 GmbH
Schlagwort(e): Immobilien
Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.
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Im September 2026 blieben die Bauzinsen für zehnjährige Darlehen laut Baufi24 nahezu stabil bei durchschnittlich 4,16 Prozent. Gleichzeitig sanken das durchschnittliche Darlehensvolumen auf 293.826 EUR sowie das eingesetzte Eigenkapital. Geschäftsführer Oliver Kohnen warnt jedoch vor einem Anstieg der Zinsen Anfang Oktober auf rund 4,5 Prozent bei zehn Jahren Zinsbindung, getrieben durch steigende Renditen zehnjähriger Bundesanleihen.