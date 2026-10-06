Lugano (ots) -Ein Novum am Schweizer Finanzplatz: Mit Cornértrader Miles & More lanciert die Cornér Bank AG ein neues Angebot, das Investitionen erstmals mit Meilen belohnt.Die Cornér Bank lanciert mit Cornértrader Miles & More ein neues Angebot, das Investieren und Meilensammeln erstmals in der Schweiz direkt miteinander verbindet. Kundinnen und Kunden erhalten Meilen sowohl für jede Investition in Aktien, ETFs und CFDs auf Einzelaktien als auch quartalsweise auf den durchschnittlichen Wert ihres investierten Portfolios. Möglich wird dies durch die seit 25 Jahren bestehende Partnerschaft zwischen der Cornér Bank und Miles & More - Cornércard war 2001 die erste Bank der Schweiz, die eine Miles & More Kreditkarte ausgab.Investieren wird Teil des VielfliegensBisher sammelten Miles & More Teilnehmende in der Schweiz Meilen primär über Kartenzahlungen sowie über Flüge, Hotelaufenthalte oder Mietwagen bei Partnerunternehmen. Mit Cornértrader Miles & More erweitert sich dieses Prinzip auf den Bereich Investieren, und Kundinnen und Kunden können ihre Investitionen direkt in ihr Meilenkonto einzahlen lassen: Jede Investition in Aktien, ETFs und CFDs auf Einzelaktien über die Cornértrader Plattform wird mit Meilen belohnt. Zusätzlich sammeln Kundinnen und Kunden automatisch weitere Meilen auf Basis ihres durchschnittlich investierten Portfoliowerts; auch dann, wenn sie gerade nicht aktiv investieren."Wir sind stolz, unseren Kundinnen und Kunden als erste Schweizer Bank die Möglichkeit zu bieten, mit ihren Investitionen Meilen zu sammeln", sagt Marianna Vassallo, Director Cornértrader. "Diese Innovation ist die konsequente Weiterentwicklung unserer langjährigen Partnerschaft mit Miles & More und unterstreicht die Innovationskraft der Cornér Bank am Schweizer Finanzplatz. Gleichzeitig bleibt das bestehen, was uns besonders wichtig ist: die persönliche Betreuung und der direkte Kontakt zu unseren Kundinnen und Kunden.""Mit Cornértrader Miles & More erschliessen wir für unsere Teilnehmenden in der Schweiz eine neue, attraktive Möglichkeit, Meilen auf Anlageinvestitionen zu sammeln, und bauen damit auch unsere langjährige Partnerschaft mit der Cornér Bank aus", sagt Gerald Schlögl, Managing Director der Miles & More GmbH. "Diese Partnerschaft zeigt, wie sich unser Loyalitätsprogramm über klassische Reise- oder Zahlungsanlässe hinaus weiterentwickelt."Das Angebot im ÜberblickCornértrader Miles & More Kundinnen und Kunden erhalten:- persönliche Betreuung durch die Kundenberater/-innen von Cornértrader- Miles & More Meilen für jede Investition in Aktien, ETFs und CFDs auf Einzelaktien- Meilen auf das durchschnittlich investierte Portfolio, automatisch pro Quartal gutgeschrieben- uneingeschränkten Zugang zur Cornértrader Plattform (Desktop und App) mit 40'000 Finanzinstrumenten- Willkommensmeilen für Inhaberinnen und Inhaber einer Cornércard Miles & More Kreditkarte, die neu ein Konto eröffnen- kostenlosen Zugang zur iCornér App mit Bankkonto für den Alltag, Debitkarte, Anlageprodukten und FinanzresearchMehr zu Cornértrader Miles & More: cornertrader.ch/milesÜber Cornér GroupDie Cornér Group ist eine private und unabhängige Schweizer Bankengruppe, die die klassischen Dienstleistungen einer Universalbank anbietet. Sie wurde 1952 in Lugano gegründet, dem drittgrössten Schweizer Finanzplatz nach Zürich und Genf. Die Produkte und Dienstleistungen decken die gesamte Palette des traditionellen Bankgeschäfts ab. Private Banking, Kreditfinanzierung, die Kredit- und Prepaidkarten Visa, Mastercard und Diners Club (Cornércard) sowie Online-Trading (Cornértrader) sind die Geschäftsbereiche, in denen die Gruppe besonders etabliert ist. Auf diesen Säulen beruht auch die weitere Entwicklung der Bank. Die Cornér Group besteht aus der Muttergesellschaft Cornér Bank AG in Lugano, den Zweigniederlassungen in Chiasso, Genf, Locarno, Zürich und Guernsey sowie den Tochtergesellschaften Cornér Bank (Overseas) Limited, Cornér Europe AG, Finpromotion SA und Allegra Vermögensverwaltungs AG. Informationen über cornergroup.ch.Über die Miles & More GmbHMit über 30 Jahren Erfahrung im Loyalty-Bereich sowie über 25 Jahren im Retail-Business und Finanz-Umfeld ist die Miles & More GmbH ein absoluter Experte für individuelle und erfolgreiche Kundenansprache und -bindung. Geschäftsführer des 100-prozentigen Tochterunternehmens der Deutschen Lufthansa AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist Gerald Schlögl.Als Loyalitätsprogramm der Lufthansa Group bietet Miles & More den mehr als 39 Millionen Teilnehmenden Zugang zu einer exklusiven Welt bei über 170 internationalen Partnern entlang der gesamten Reisekette und im täglichen Leben. Der Kern dieser vielfältigen Programm- und Angebotswelt mit attraktiven Vorteilen und exklusiven Reiseprivilegien ist zum einen die Prämien-Logik mit dem Sammeln und Einlösen von Meilen für Prämien sowie die Status-Logik mit dem Sammeln von Points zum Erhalt eines Vielfliegerstatus. Darüber hinaus bietet das Programm zahlreiche Angebote im Finanz-Bereich, allen voran das erfolgreiche Miles & More Kreditkarten-Portfolio in Kooperation mit unterschiedlichen Banken in über 20 Ländern. Hinzu kommen das Miles & More Online Shopping, "Hotels & Cars by Rocket by Agoda" und "Gutscheine von cadooz". Mit dem Worldshop betreibt die Miles & More GmbH den Online-Shop worldshop.eu mit über 400 Premium-Marken und mehr als 4.500 Artikeln und ist mit insgesamt sechs Worldshop Stores an den Flughäfen Berlin, Frankfurt (2x), München (2x) und Wien vertreten.Weitere Informationen:- Miles & More GmbH: https://miles-and-more.company/de/- Miles & More: https://www.miles-and-more.com/de/de.html- Worldshop: https://www.worldshop.eu/de/ueber-uns/- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/miles-and-more-companyPressekontakt:Cornér Group, Eva Maria Cioffi, Head of Corporate Communication, media@corner.chMiles & More press office, +49 69 719168-159, presse@miles-and-more.comOriginal-Content von: Cornér Banca SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100019252/100942770