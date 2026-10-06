Binningen (ots) -Die Schlagzeilen klingen nach Apokalypse: KI ersetzt Menschen, Berufe verschwinden. Das Startup Bewerbino aus Binningen BL setzt dieser Angst etwas Konkretes entgegen, nämlich KI, die für Stellensuchende in der Schweiz arbeitet. Die Plattform bewerbino.com ist seit Juni 2026 online.Wer einen Job sucht, kennt den zweiten Vollzeitjob: Stellenportale durchforsten, Anforderungen vergleichen, Bewerbungen schreiben, auf Antworten warten. Und wieder von vorne. Absagen und Funkstille nagen am Selbstvertrauen. Dabei fehlt die Zeit für das, was einen Menschen sonst ausmacht: Familie, Sport, eine neue Sprache, eine Weiterbildung.Die KI sucht, der Mensch entscheidetDie KI analysiert den Lebenslauf, sucht passende Stellen und bereitet individuelle Bewerbungsschreiben vor. Welche Bewerbung verschickt wird, entscheidet der Mensch, und im Vorstellungsgespräch überzeugt er selbst. Gesucht wird nicht nur nach Festanstellungen, sondern auch nach Teilzeit- und Nebenjobs, Lehrstellen und Praktika. Auf Wunsch füllt Bewerbino auch den RAV-Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen automatisch aus."Wer über die Folgen künstlicher Intelligenz für den Arbeitsmarkt spricht, muss auch solche Anwendungen voranbringen", sagt Arthur Ergen, Gründer von Bewerbino und Unternehmer mit Schwerpunkt Innovation. "Technologischer Fortschritt muss bei den Menschen ankommen, deren Arbeitswelt er verändert."Ohne AboZum Start erhalten neue Nutzerinnen und Nutzer 5 passende Stellen und 2 Motivationsschreiben gratis. Danach kostet eine Bewerbung CHF 8, ein Abo gibt es nicht.Bewerbino sucht. Du überzeugst.Über BewerbinoBewerbino ist eine Marke der GetLeedz GmbH mit Sitz in Binningen BL. Die Plattform nimmt Stellensuchenden mit künstlicher Intelligenz die Suche und die Vorbereitung von Bewerbungen ab. www.bewerbino.comPressekontakt:Arthur Ergen, GründerGetLeedz GmbH, Binningenarthur.ergen@bewerbino.com0615251810Original-Content von: GetLeedz GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100071685/100942768