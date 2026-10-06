Skopje (ots) -Die EXPO 2027 Belgrad präsentiert Serbiens touristische und wirtschaftliche Möglichkeiten in Nordmazedonien bei der Veranstaltung "Visit Serbia B2B Networking" im Public Room in Skopje. Die Veranstaltung bringt Fachleute aus der Tourismusbranche sowie Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft zusammen, um Kooperationsmöglichkeiten im Vorfeld der ersten Spezialisierten Expo auf dem Westbalkan auszuloten.Im Rahmen der internationalen Roadshow Serbiens soll die Veranstaltung neue Reiseprogramme und Geschäftspartnerschaften im Vorfeld der EXPO 2027 Belgrad fördern, die am 15. Mai 2027 eröffnet wird.Nordmazedonien hat seine Teilnahme mit einem Pavillon unter dem Titel "All Rhythms of the Sun" bestätigt, der das Land durch Musik, Gastronomie, Wein, Gastfreundschaft, Natur, Tourismus, Kultur und Kunst präsentieren wird.Danilo Jerinic, CEO der EXPO 2027 Belgrad, sagte: "Serbien und Nordmazedonien verbindet mehr als nur eine gemeinsame Grenze. Unsere Länder sind durch Geografie, Geschichte, Kultur und enge menschliche Beziehungen miteinander verbunden. Die EXPO 2027 bietet eine Plattform, um unsere Tourismusbranchen und Wirtschaftsgemeinschaften enger zusammenzubringen, neue Partnerschaften zu entwickeln und regionale Verbindungen in langfristige Kooperationsmöglichkeiten zu verwandeln."Der bilaterale Warenhandel erreichte 2025 1,5 Milliarden Euro. Zwischen Januar und Juli 2026 verzeichnete Serbien 82.047 Touristenankünfte aus Nordmazedonien, 22 Prozent mehr als im Vorjahr.- Veranstaltung: Visit Serbia B2B Networking- Datum: Donnerstag, 8. Oktober 2026, 10:00-14:00 Uhr- Ort: Public Room, SkopjeÜber die EXPO 2027 BelgradDie EXPO 2027 Belgrad findet unter dem Motto "Play for Humanity: Sport and Music for All" vom 15. Mai bis 15. August 2027 statt. Mehr als 140 internationale Teilnehmer werden bei der EXPO 2027 Belgrad vertreten sein. Für die 93 Veranstaltungstage werden mehrere Millionen Besucher erwartet.Weitere Informationen zur EXPO 2027 Belgrad finden Sie unter folgendem LINKPressekontakt:expo.serbia@mcgroup.comOriginal-Content von: EXPO 2027 Belgrade Serbia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183228/6365527