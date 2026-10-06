Schwarzheide (ots) -Dubai - ALGATEC nutzt die WETEX 2026 (20.-22. Oktober 2026) in Dubai als Bühne für die weltweit erste öffentliche Präsentation ihrer neu entwickelten Batterietechnologie.Die neue Technologie erreicht eine Energiedichte von bis zu 1.000 Wh/kg und eröffnet damit eine neue Leistungsklasse im Bereich der Energiespeicherung. Gleichzeitig wird sie vollständig ohne Lithium und ohne Seltene Erden hergestellt. Damit ist sie eine leistungsstarke und wirtschaftlich attraktive Alternative zu herkömmlichen Speichersystemen und eine direkte Antwort auf die drängendsten Herausforderungen der Energiebranche: instabile Lieferketten, schwankende Rohstoffpreise und die anhaltende globale Energiekrise."Mit dieser Technologie zeigen wir, dass die Zukunft der Energiespeicherung nicht von knappen Ressourcen abhängen muss", sagt Rainer Ruschke, CEO von ALGATEC. "Hohe Speicherleistung und niedrige Kosten sind kein Widerspruch mehr. Wir sind überzeugt, dass unsere Lösung den Markt nachhaltig verändern wird."ALGATEC bereitet bereits den nächsten Schritt vor: Das Unternehmen plant den Bau einer eigenen Giga Factory, um die Technologie in die industrielle Serienfertigung zu überführen. Damit schafft ALGATEC die Kapazitäten, um die rasant wachsende internationale Nachfrage nach nachhaltigen und zuverlässigen Speicherlösungen zu bedienen.Fachbesucher, Partner und Pressevertreter haben auf der WETEX 2026 die Gelegenheit, sich unmittelbar mit den ALGATEC-Experten über die Technologie auszutauschen und mögliche Anwendungen für ihre eigenen Projekte und Märkte zu erörtern. Zudem möchte ALGATEC gemeinsam mit interessierten Unternehmen ausloten, welche Möglichkeiten einer strategischen Zusammenarbeit sich daraus ergeben.Veranstaltungsdetails & Stand:- Messe: WETEX 2026, Dubai- Datum: 20.-22. Oktober 2026- Standort: Halle 7, Stand 7D18 (ALGATEC-Stand)Fachbesucher und Pressevertreter haben die Möglichkeit, bereits im Vorfeld exklusive Einzelgespräche mit dem ALGATEC-Team zu vereinbaren.Über ALGATEC: ALGATEC mit Hauptsitz in Deutschland ist ein innovativer Entwickler und Anbieter von Technologien für erneuerbare Energien und Energiespeicherung. Das Unternehmen setzt auf nachhaltige, zukunftssichere Lösungen, um die globale Energiewende voranzubringen.Pressekontakt:ALGATECE-Mail: m.heide@algatec.comWebsite: www.algatec.comOriginal-Content von: ALGATEC Handels UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183012/6365525