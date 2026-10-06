Koblenz (ots) -Aufklärung aus dem Weltraum ist der Schlüssel zu effektiver Verteidigung und moderner Abschreckung. Dafür erhält die Bundeswehr mit dem Aufklärungssatellitensystem SAR Spacesystem for persistent operational tracking Stufe 1, kurz: SPOCK 1, ein neues, hochmodernes und leistungsfähiges Instrument. SPOCK 1 liefert weltweit Aufklärungsbilder durch Radarsatelliten. Gegnerische Truppenbewegungen und Kräftezusammenfassungen können so frühzeitig erkannt und landbasierte Operationen der Bundeswehr unterstützt werden.Das Vorhaben wurde seit dem Projektstart im Februar 2025 ohne Zeitverzüge realisiert. In den kommenden Monaten wird das Satellitennetz weiter ausgebaut und es werden weitere Auswertefunktionen hinzugefügt. SPOCK 1 wird seine volle Operationsfähigkeit im kommenden Jahr erreichen.SPOCK 1 ergänzt die bisherigen "strategischen" Satellitensysteme SAR-Lupe und SARah, indem es die Aufklärung konsequent an den Anforderungen der Operationsführung ausrichtet. Priorität haben die schnelle Bildlieferung und kurze Bildwiederholzyklen, kombiniert mit einer automatischen Bildauswertung durch KI. Mit dem Beginn des operationellen Betriebs von SPOCK 1 am 1. Oktober 2026 wurde ein wichtiger Meilenstein für die an der NATO-Ostflanke stationierte Panzerbrigade 45 in Litauen erreicht.Aus Sicht des Nutzers, der Teilstreitkraft Cyber- und Informationsraum (CIR), ist SPOCK 1 ein wichtiger Schritt: "Mit SPOCK 1 konnten sehr kurzfristig die Aufklärungsfähigkeiten der Bundeswehr erweitert werden. Diese sind wesentlich für den Schutz der NATO-Ostflanke und der Brigade Litauen, da auf diese Weise Vorwarnzeiten deutlich beschleunigt werden können. Somit stellen SPOCK 1 sowie die anstehenden Ergänzungen einen wichtigen Schritt für die Fähigkeiten der Teilstreitkraft CIR sowie für die Weltraumsicherheitsstrategie der Bundesregierung dar.", so Generalmajor Armin Fleischmann, Weltraumbeauftragter des Kommandos CIR.Das System SPOCK 1 wird betrieben durch die Firma Rheinmetall ICEYE Space Solutions (RISS), einem Joint Venture der Rheinmetall und dem finnischen Unternehmen ICEYE.Pressekontakt:Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der BundeswehrPresse- und InformationszentrumTel. 0261 400 12 822E-Mail: pizain-presse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147341/6365524