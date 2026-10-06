München (ots) -- Steffis Umzugspläne sorgen für Spannungen- Paddy spricht über Aggressionsprobleme und den Einfluss von Alkohol- Eine neue Doppelfolge "Hartz, Rot, Gold" am 6. Oktober 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Große Pläne, schwierige Entscheidungen: Steffis erhoffter Neuanfang in Bremerhaven sorgt für Spannungen mit Freund Heiko - und auch ihre geplante Magenoperation ist wegen Problemen mit der Krankenkasse plötzlich unsicher. Paddy stellt sich unterdessen im Bremerhavener Punkerhaus seinen Aggressionsproblemen und spricht offen darüber, welchen Einfluss Alkohol auf sein Verhalten hat. Während Sabrina im Streit mit ihrem Vermieter auf eine Entscheidung des Amtsgerichts hofft, kämpfen Lausi und Mike weiter um mehr Stabilität bei Wohnung und Arbeit. Eine neue Doppelfolge "Hartz, Rot, Gold" am 6. Oktober 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Bei Steffi stehen gleich mehrere wichtige Entscheidungen an. Die 43-Jährige möchte Bremen-Gröpelingen verlassen und nach Bremerhaven ziehen. Die neue Wohnung wäre kleiner, günstiger und könnte für sie einen Neuanfang bedeuten. Freund Heiko sieht die Pläne allerdings kritisch, denn künftig würden beide eine Fernbeziehung führen. Gleichzeitig hat sie Probleme mit der Krankenkasse, was ihre geplante Magenoperation ins Wanken bringen könnte.Im Bremerhavener Punkerhaus bleibt die gemeinsame Zukunft von Jasmin und Paddy ungewiss. Während Jasmin weiterhin an Hochzeit und Familienplanung festhält, spricht Paddy offen über seine Aggressionsprobleme und welchen Einfluss Alkohol auf sein Verhalten hat. Er erkennt, dass er Unterstützung braucht. Ob aus dieser Einsicht nun auch konkrete Schritte folgen, bleibt offen.In Bremerhaven spitzt sich Sabrinas Streit mit ihrem Vermieter weiter zu. Die 42-Jährige wartet auf eine Entscheidung des Amtsgerichts: Sabrina hat ein Gewaltschutzverfahren angestoßen und hofft darauf, dass sich ihr Vermieter ihr künftig nicht mehr nähern darf.Lausi kämpft währenddessen in Dresden um ihren eigenen Neuanfang: Die Zeit mit ihren Freunden Chrissy und Paul gibt ihr Halt, doch für die erhoffte Wohnung muss zunächst noch wichtiger Papierkram mit dem Jobcenter erledigt werden.Auch bei Mike in Witten bleibt die berufliche Zukunft offen. Der 47-Jährige wartet weiterhin auf die Bewacher-ID für seinen Security-Job und bewirbt sich parallel auf weitere Stellen. Einen kleinen Lichtblick gibt es immerhin: Gemeinsam mit Sohn Jonas baut er eine neue Batterie in das Auto ein. Springt der Wagen wieder an, wäre zumindest eine finanzielle Sorge vorerst vom Tisch.Eine neue Doppelfolge "Hartz, Rot, Gold" am 6. Oktober 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Madame Zheng.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Hartz Rot Gold - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-rot-gold)Über "Hartz, Rot, Gold":Die Sozialreportage "Hartz, Rot, Gold" begleitet Menschen, die in den ärmsten Regionen Deutschlands leben, unter anderem dem Ruhrgebiet und dem "Zwei-Städte-Staat" Bremen-Bremerhaven. Sie leben dort, wo die Wenigsten einen festen Job haben und damit oft jeden Cent zweimal umdrehen müssen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6365522