Präsentation fortschrittlicher Kochlösungen und KI-gesteuerter Bedienungsroboter bei der EquipHotel 2026 in Paris

SoftBank Robotics UK Ltd. kündigte heute an, dass das Unternehmen bei der EquipHotel 2026, die vom 2. bis 5. November 2026 in Paris stattfindet, im Rahmen seiner Bestrebungen, seine Automatisierungsinitiativen für den Foodservice auf die ganze EMEA-Region auszuweiten, seine KI- und Robotiklösungen für den Foodservice präsentieren wird.

Betreiber im Gastgewerbe und in der Gastronomie sehen sich weiterhin mit betrieblichen Herausforderungen wie Personalknappheit, Schwierigkeiten bei der Rekrutierung kompetenter Mitarbeiter, steigende Kosten, schwankende Nahrungsmittelqualität und Lebensmittelverschwendung konfrontiert. SoftBank Robotics nimmt sich dieser Herausforderungen durch Robotik- und Automatisierungslösungen an, die einen effizienteren, konsistenteren und flexibleren Gastronomiebetrieb ermöglichen.

STEAMA ist ein dampfgestützter Kochroboter, der unter hohem Druck stehenden, sehr heißen Dampf für die Zubereitung tiefgekühlter Nudelgerichte innerhalb von ca. 90 Sekunden nutzt. Er ist für eine einfache Bedienung per Knopfdruck konzipiert und ermöglicht es den Betreibern, problemlos und zuverlässig frisch zubereitete Speisen in gleichbleibender Qualität zu servieren.

FLAMA und BOTINKIT Omni sind automatisierte Kochlösungen, die die Effizienz und Konsistenz in der Küche steigern. FLAMA automatisiert zentrale Kochabläufe, während BOTINKIT Omni in Foodservice-Betrieben mit hohem Durchsatz bis zu 30 Portionen auf einmal zubereiten kann.

Servi Q wurde gemeinsam von SoftBank Robotics und Bear Robotics entwickelt. Es handelt sich um die nächste Generation der Bedienungsroboter für den Einsatz bei begrenzten Platzverhältnissen. Servi Q nutzt ein KI-gestütztes Navigationssystem, um durch komplexe und beengte Bereiche zu steuern. Mit seiner Gehäusebreite von 35 cm kann Servi Q durch Gänge navigieren, die gerade mal 45 cm breit sind und bewältigt damit die schmalsten Gänge seiner Klasse. Zudem verfügt er als branchenweit erster Roboter* über eine Rückwärtsfahrfunktion.

SoftBank Robotics ist weltweiter Exklusiv-Vertreiber von Servi Q und strebt gemeinsam mit Bear Robotics an, dessen internationale Reichweite auszudehnen.

Stand: September 2026. Gestützt auf Testreihen von Bear Robotics, Inc. zu auf dem Markt verfügbaren autonomen Bedienrobotern.

Die vollständige Presseerklärung finden Sie unter:

https://emea.softbankrobotics.com/news/equiphotel-showcase

Informationen zur Ausstellung: EquipHotel 2026 Datum 2.-5. November 2026 Ort Paris Expo Porte de Versailles Anschrift 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris, Frankreich Ausstellungsort Pavillon 7.3 Stand S030 Gesprächstermin mit SoftBank Robotics vereinbaren https://emea.softbankrobotics.com/equiphotel Veranstalter RX France Offizielle Website https://www.equiphotel.com/en-gb.html

Über SoftBank Robotics UK Ltd.

SoftBank Robotics UK ist die EMEA-Organisation von SoftBank Robotics und treibt den technologischen Fortschritt voran, mit dem Ziel, weltweit eine führende Stellung im Bereich der Robotiklösungen einzunehmen. SoftBank Robotics UK ist ein vertrauenswürdiger Partner und Systemintegrator für Roboter, der seinen Kunden dabei hilft, über die reine Technologie hinaus zu denken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an SBRUK-contact-us@softbankrobotics.com

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