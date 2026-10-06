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06.10.26 | 09:02
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Branche
Immobilien
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Dow Jones News
06.10.2026 09:39 Uhr
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PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Herbst-Auktionen und nach drei Quartalen 2026

DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Herbst-Auktionen und nach drei Quartalen 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Herbst-Auktionen und nach drei Quartalen 2026

Berlin (pta000/06.10.2026/09:03 UTC+2)

Auf den Herbstauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG und ihrer 100%igen Tochtergesellschaften, Marktführer für Immobilienauktionen in Deutschland, wurden insg. 338 Immobilien im Gegenwert von rd. EUR 20,3 Mio. versteigert bzw. im Maklerbereich der Firma Plettner & Brecht Immobilien GmbH verkauft.

Im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres haben sich die Objektumsätze entgegen der Erwartung rückläufig entwickelt (- 10,6 %). Trotzdem lagen die erzielten Netto-Einnahmen aus Aufgeldern und Provisionen mit rd. EUR 2,04 Mio. gut 2,5 % über dem Vorjahresniveau (EUR 1,98 Mio.) und auch die Verkaufsquote verbesserte sich auf 84,5 % nach 79,7 % im Vorjahr.

Die Ergebnisse der einzelnen Gesellschaften der Gruppe fielen jedoch unterschiedlich aus. Besonders erfolgreich waren die Sächsische Grundstücksauktionen AG und die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG, deren Objekt- bzw. Aufgeldumsätze sich gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres signifikant erhöht haben. Bei der zuletzt durchgeführten Auktion der Deutschen Grundstücksauktionen AG war angesichts des wirtschaftlichen Umfeldes (Inflationssorgen, Zinserhöhungen, geopolitische Risiken) eine tiefgreifende Verunsicherung der Kaufinteressenten spürbar, so dass eine Kaufzurückhaltung bei größeren Immobilien festzustellen war und einige Objekte unerwartet nicht veräußert wurden. Zuvor beurkundete Nachverkäufe der Sommerauktion in namhafter Größenordnung haben das unerwartet schwache Auktionsergebnis aber deutlich verbessert.

Größenordnung haben das unerwartet schwache Auktionsergebnis aber deutlich verbessert.

Deutsche Grundstücksauktionen AG September 2026 EUR 5.570.400

Sächsische Grundstücksauktionen AG August 2026 EUR 5.897.610

Norddeutsche Grundstücksauktionen AG September 2026 EUR 1.291.460

Plettner & Brecht Immobilien GmbH August 2026 EUR 2.662.800

Westdeutsche Grundstücksauktionen AG September 2026 EUR 4.321.700

Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH Juli - Sept. 2026 EUR 551.575

Gesamt: Immobilien für EUR 20.295.545

Ergebnisse der ersten neun Monate 2026

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre Tochtergesellschaften haben somit in den ersten drei Quartalen 2026 auf den Auktionen und im Maklerbereich insgesamt 975 Immobilien für rd. EUR 56,4 Mio. (Vorjahr 919 Objekte für EUR 60,2 Mio.) verkauft. Die Objektumsätze liegen damit rd. 6,4% unter dem Vorjahresniveau. Die bereinigten Netto-Einnahmen lagen bei rd. EUR 5,59 Mio. und damit rd. 4,2 % unter dem Vorjahreswert.

Zur Erreichung unserer Ziele sowie eines positiven Jahresergebnis liegen die Bemühungen nun auf den Einlieferungen für die Auktionen des 4. Quartals und bei den Verkaufsbemühungen im Nachverkauf der vergangenen Auktionen sowie im Maklerbereich der Plettner & Brecht Immobilien GmbH. In allen Bereichen gibt es aktuell positive Signale, die ersten Nachverkaufsbeurkundungen der Herbst-Auktionen haben bereits stattgefunden und weitere Verkäufe befinden sich im Verhandlungsstadium, die Einlieferungen für die Winter-Auktionen laufen gut an und auch im Maklerbereich stehen im vierten Quartal Beurkundungen in nennenswerter Größenordnung bevor.

(Ende)

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Aussender:      Deutsche Grundstücksauktionen AG 
           Kurfürstendamm 65 
           10707 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Michael Plettner 
Tel.:         +49 30 88468-80 
E-Mail:        mplettner@dga-ag.de 
Website:       www.dga-ag.de 
ISIN(s):       DE0005533400 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart 
Weitere        Xetra 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1791270180234 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2026 03:03 ET (07:03 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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