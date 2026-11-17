DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Vertrag mit Vorstandsvorsitzendem Michael Plettner verlängert

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Deutsche Grundstücksauktionen AG: Vertrag mit Vorstandsvorsitzendem Michael Plettner verlängert

Berlin (pta000/17.11.2026/11:41 UTC+1)

Der Aufsichtsrat der Deutschen Grundstücksauktionen AG hat in seiner Sitzung vom 12. November 2026 beschlossen den am Jahresende auslaufenden Vorstandsvertrag mit Michael Plettner, Vorsitzender des Vorstands, zu veränderten Bedingungen um weitere zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2028 zu verlängern.

Michael Siegmund, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Grundstücksauktionen AG, erklärt: "Wir freuen uns sehr, die langjährige Zusammenarbeit mit Michael Plettner fortzusetzen."

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA. Internet: https://www.dga-ag.de

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Aussender: Deutsche Grundstücksauktionen AG Kurfürstendamm 65 10707 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Michael Plettner Tel.: +49 30 88468-80 E-Mail: mplettner@dga-ag.de Website: www.dga-ag.de ISIN(s): DE0005533400 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart Weitere Xetra Handelsplätze:

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November 17, 2026 05:41 ET (10:41 GMT)