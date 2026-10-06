Baar - Der Privatmarktanbieter Partners Group steht vor der Auflösung eines an der Londoner Börse kotierten Private Equity Fonds. Zuvor hatten sich rund drei Viertel der Investoren des «Partners Group Private Equity Limited» (PGPE) für einen Ausstieg aus dem Fonds ausgesprochen. Für Partners Group handelt es sich um einen weiteren Rückschlag. Insgesamt wollten in einer Abstimmung PGPE-Investoren mit rund 74,1 Prozent der Aktien ihre Titel in sogenannte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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