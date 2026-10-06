Croma-Pharma baut sein Portfolio in Kanada weiter aus und nimmt Saypha Lips Lidocaine, einen Hyaluronsäure-Filler zur Lippenvergrößerung,1 sowie Exprecell, ein Medizinprodukt zur Herstellung von autologem PRP Fluid-PRF,2 in sein Sortiment auf. Beide Produkte werden von Renellence vertrieben, dem Partner von Croma in Kanada seit 2025.

Die beiden Neuzugänge spiegeln den umfassenden Ansatz von Croma wider: die Kombination von fundiertem Know-how im Bereich Hyaluronsäure mit autologen, regenerativen Technologien. Zusammen bieten sie Ärzten Optionen sowohl im Bereich der ästhetischen als auch der regenerativen Behandlungen aus einer einzigen, vertrauenswürdigen Quelle.

"Mit Saypha Lips Lidocaine und Exprecell bieten wir kanadischen Ärzten ein breiteres Spektrum an Instrumenten für die Gesichtsästhetik und regenerative Behandlungen, die alle denselben Standard an Präzision und Sicherheit erfüllen", sagte Andreas Prinz, Geschäftsführer der Croma-Pharma GmbH.

Renellence vertreibt seit Oktober 2025 die Saypha -Hyaluronsäure-Filler-Produktreihe von Croma in Kanada und bietet darüber hinaus medizinische Fort- und Weiterbildungen für kanadische medizinische Fachkräfte an. Mit Saypha Lips Lidocaine und Exprecell eröffnet diese neue Erweiterung den Zugang zu Lippenvergrößerungen sowie zu autologem PRP Fluid-PRF. Kanada ist der erste Markt außerhalb Europas, auf dem Exprecell eingeführt wird.

Saypha Lips Lidocaine

Ein vernetzter, MDR-zertifizierter Hyaluronsäure-Filler, der für die Lippenvergrößerung indiziert und entwickelt wurde.1 Seine rheologischen Eigenschaften unterstützen die Volumensteigerung und bewahren gleichzeitig die natürliche Beweglichkeit dieser hochdynamischen Gesichtsregion. Das enthaltene Lidocain sorgt für mehr Komfort während der Behandlung. Daten aus klinischen Studien belegten vorhersehbare, langanhaltende Ergebnissea und eine hohe Patientenzufriedenheit ein Jahr nach der Behandlung.3

Exprecell

Ein preisgekröntesb, MDR-zertifiziertes Medizinprodukt zur Aufbereitung von autologem plättchenreichem Plasma (PRP) und flüssigem plättchenreichem Fibrin (Fluid-PRF) aus Vollblut. Mit einem geschlossenen Ein-Spritzen-System mit Luer-Lock-Kompatibilität ermöglicht es einen schnellen und einfach zu handhabenden Aufbereitungsprozess mit einem Ein-Zentrifugations-Protokoll und einer Zentrifugationszeit von nur 5 Minuten.2,*

Jetzt erhältlich

Beide Produkte sind für medizinisches Fachpersonal in Kanada über Renellence erhältlich, zusammen mit fortlaufenden medizinischen Fortbildungen und Schulungen.

Über Croma-Pharma GmbH

CROMA-PHARMA ist ein Global Player und Herausforderer auf dem dynamisch wachsenden Markt für minimalinvasive ästhetische Behandlungen und einer der führenden europäischen Hersteller von hochwertigen Hyaluronsäure-Spritzen (HA). Croma-Pharma wurde 1976 von dem Apotheker-Ehepaar Gerhard und Karin Prinz gegründet und hat sich von einer Familienapotheke zu einem weltweit tätigen österreichischen Unternehmen mit Hauptsitz in der Nähe von Wien entwickelt, wo es auch seine hochmoderne, vollautomatisierte HA-Produktionsanlage betreibt. Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte in über 80 Ländern weltweit. Croma-Pharma bietet ein umfassendes und innovatives Ästhetik-Portfolio, das alle wichtigen Behandlungskategorien der minimalinvasiven ästhetischen Medizin abdeckt. Das weltweit verfügbare Produktangebot umfasst Botulinumtoxin, eine breite Auswahl an Hyaluronsäure-Füllern, Lifting-Fäden (PDO-Fäden), Polynukleotid-Injektionspräparate, HA-Skin-Booster, Hautpflegeprodukte sowie das Medizinprodukt "Autologous PRP I Fluid-PRF" (Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region variieren. Bestimmte Produkte sind in Kanada möglicherweise nicht erhältlich). Mit diesem ganzheitlichen Ansatz bietet Croma-Pharma Fachleuten der ästhetischen Medizin und ihren Patienten sichere, wirksame und zuverlässige Lösungen aus einer einzigen vertrauenswürdigen Quelle. 2026 überschritt das Unternehmen die Marke von 130 Millionen produzierten Spritzen und festigte damit seine Position als einer der führenden HA-Hersteller Europas. Aufbauend auf seiner Tradition in der Orthopädie und Augenheilkunde kehrt Croma-Pharma 2026 auf den Orthopädiemarkt zurück, was eine strategische Expansion über den Bereich der Ästhetik hinaus markiert und seine Wurzeln in medizinischen Anwendungen stärkt.

Über Renellence

Renellence Inc. ist ein kanadisches Unternehmen im Bereich der ästhetischen Medizin, das sich der Einführung wissenschaftlich erprobter und klinisch sicherer Innovationen auf dem Markt für medizinische Ästhetik verschrieben hat. Mit dem Fokus auf Produkte, die den höchsten internationalen Standards entsprechen, dient Renellence als Plattform zur Förderung von Innovationen und zur Bereitstellung vertrauenswürdiger Lösungen für kanadische Ärzte. Die Mission des Unternehmens besteht darin, globale Durchbrüche mit der lokalen klinischen Praxis zu verbinden, um die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern und gleichzeitig das Wachstum der ästhetischen Medizinbranche voranzutreiben.

Quellenangaben: a. Im 12. Monat zeigten immer noch ˜70 der Responder eine Verbesserung um =1 Stufe gegenüber dem Ausgangswert, basierend auf der 5-Punkte-Skala zur Lippenfülle. 1 Gebrauchsanweisung (IFU). 2 Assinger A, Pirabe A, Santol J, Muhammad A, Kuroki-Hasenöhrl D. Anticoagulant-free preparation of autologous platelet-rich plasma (PRP) fluid platelet-rich fibrin (f-PRF): a pre-clinical comparative performance study. Front Pharmacol. 2026;17:1785884. Veröffentlicht am 4. März 2026. b. Preisgekrönt: Ausgezeichnet bei den Beauty through Science (BtS) Awards in der Kategorie "Beste Med-Tech-Innovation der letzten Jahre". Die vollständige Gebrauchsanweisung finden Sie in der IFU. 3 Müller DS, Grablowitz D, Krames-Juerss A, Worseg A. Lip Augmentation With Saypha LIPS Lidocaine: A Postmarket, Prospective, Open-Label, Randomized Clinical Study To Evaluate Its Efficacy and Short- and Long-term Safety. Aesthet Surg J. 12. Dezember 2024;45(1):84-97. doi: 10.1093/asj/sjae149. PMID: 39167667; PMCID: PMC11634382. Die/der medizinische Fachangestellte bestätigt, die Patient*innen über ein wahrscheinliches Risiko des Medizinprodukts im Rahmen seiner bestimmungsgemäßen Verwendung aufgeklärt zu haben. Informationen zu Risiken und unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit der Verwendung des Medizinprodukts finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

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