Hannover (www.anleihencheck.de) - Laut den Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen" bekräftigt EZB-Chefvolkswirt, Philip Lane, den datenabhängigen und "maßvollen" geldpolitischen Kurs der Notenbank und betont, dass es keinen vorab festgelegten Zinspfad gibt.Die jüngsten Zinserhöhungen auf 2,50% seien angesichts des ölpreisbedingten Inflationsanstiegs auf 3,8% im September angemessen gewesen. Die Finanzmärkte würden derzeit eine Zinspause im Oktober und eine mögliche weitere Anhebung im Dezember erwarten (da die Inflation laut EZB noch bis 2027 über dem Zielwert bleiben dürfte). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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