APA ots news: OeNB: Österreichs Außenwirtschaft zeigt gemischtes Bild im ersten Halbjahr

Leistungsbilanz trotz schwächelnder Exporte weiter im Plus - heimische Finanzbranche verstärkt Auslandsinvestitionen

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) veröffentlicht die aktuellen

Ergebnisse der Außenwirtschaftsstatistik für Österreich. In den ersten sechs Monaten 2026 nahm der Einnahmenüberschuss ( Leistungsbilanzsaldo) aus dem Handel mit Gütern,

Wirtschaftsdienstleistungen, dem Reiseverkehr und internationalen Einkünften um 2,2 auf 6,9 Mrd EUR ab. Das entspricht einem Rückgang um einen Prozentpunkt auf 2,6 % des BIP. Im Kapitalverkehr mit dem Ausland ist jedoch die heimische Finanzbranche auf Expansionskurs. Die österreichischen Direktinvestitionen wuchsen im ersten Halbjahr 2026 um 27,7 Mrd EUR, hauptsächlich durch Unternehmensübernahmen von Banken und Versicherungen.



"Im wirtschaftlich schwierigen Umfeld von 2026 zeichnet sich ab, dass Österreich weiterhin ein Plus in der Leistungsbilanz erzielt. Mit 6,9 Mrd EUR bzw. 2,6 % des BIP fiel dieses jedoch geringer aus als im Vergleichszeitraum 2025. Im Güterhandel und im Austausch von Wirtschaftsdienstleistungen blieb die Entwicklung der Exporterlöse bislang hinter jener der Ausgaben für Importe zurück. Die Tourismuseinnahmen stiegen hingegen deutlich, jedoch hauptsächlich getrieben von der Preisentwicklung in Hotellerie und Gastronomie", unterstreicht Regina Fuchs, Direktorin der Hauptabteilung Statistik in der OeNB.



Die Einnahmen aus dem für Österreich wichtigen internationalen Reiseverkehr haben zwischen Jänner und Juni 2026 - das umfasst die Hauptmonate im Wintertourismus, Oster- und Pfingstferien bzw. Sommervorsaison - pro gezählter Übernachtung um durchschnittlich 5 % zugenommen und kletterten insgesamt auf 13,9 Mrd EUR. Die durchschnittliche Inflation in Beherbergung und Gastronomie betrug im selben Zeitraum rund 4,8 %. Damit ist der Anstieg der Tourismuseinnahmen pro Übernachtung nahezu vollständig auf die Preisentwicklung zurückzuführen und nicht auf höhere Ausgaben der ausländischen Gäste in Österreich.



Österreichs Direktinvestitionen im Ausland haben hingegen in der ersten Jahreshälfte 2026 mit einem Zuwachs von 26,7 Mrd EUR deutlich an Fahrt aufgenommen (erstes Halbjahr 2025 5,1 Mrd EUR). Der überwiegende Teil entfiel dabei auf Investitionen der heimischen Finanzbranche in ausländische Banken und Versicherungen. Ein bedeutender Geschäftsfall war etwa die Übernahme wesentlicher Anteile an polnischen Banken durch die Erste Group, die bisher größte Direktinvestition einer österreichischen Bank im Ausland.

Begriffserläuterungen



Außenwirtschaftsstatistik: Die Außenwirtschaftsstatistik der OeNB (auch Zahlungsbilanzstatistik) erfasst alle Transaktionen ( Rechtsgeschäfte) mit dem Ausland.



Leistungsbilanz: Die Leistungsbilanz als Teil der

Außenwirtschaftsstatistik erfasst alle realwirtschaftlichen Transaktionen mit dem Ausland (Güter, Dienstleistungen inkl. Reiseverkehr, Einkommen).



Direktinvestitionen: Direktinvestitionen sind strategische Firmenbeteiligungen im Ausland und werden als Teil der Außenwirtschaftsstatistik sowohl in der Kapitalbilanz (Transaktionen) als auch in der Internationalen Vermögensposition (Bestände) erfasst.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at



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