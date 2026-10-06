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Playseat feiert das 30-jährige Jubiläum seit der Gründung der Kategorie "Renncockpits"



06.10.2026 / 10:05 CET/CEST

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Von den Pionierleistungen in diesem Bereich Mitte der 1990er Jahre bis hin zur Gestaltung seiner Zukunft treibt Playseat die Entwicklung der Rennsimulationen kontinuierlich voran. DOETINCHEM, Niederlande, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Mitte der 90er Jahre hat Playseat die Kategorie der Renncockpits ins Leben gerufen und ist seitdem als Innovator und Vorreiter tätig, der stets die Grenzen dessen erweitert, was Simulation leisten kann und wie sie aussehen und sich anfühlen sollte. Von der Entwicklung neuer Rennsport-Unterkategorien - darunter der weltweit erste klappbare Rennsitz und der erste Rennsitz in Formel-Position - bis hin zum Aufbau strategischer Partnerschaften mit namhaften Unternehmen wie Red Bull, Mercedes-AMG, PUMA, PlayStation, NASCAR und der Formel 1 haben sie neue Ideen stets in konkrete Erlebnisse umgesetzt. Playseat beschränkt sich nicht nur auf den Rennsport. Im Laufe dieses Jahres werden neue Simulationskategorien wie Flugsimulationen und Schwermaschinen eingeführt. Und ganz im Sinne seiner DNA setzt es nun mit dem Renncockpit der nächsten Generation erneut Maßstäbe. "Seit den ersten Prototypen im Jahr 1996 haben wir kontinuierlich neue und einzigartige Produkte auf den Markt gebracht, um Menschen weltweit neue Erlebnisse und Designs zu ermöglichen", sagte Fernando Smit, Präsident und Gründer von Playseat, "wir leben davon, Neues zu entdecken, zu gestalten und innovativ zu sein, und man sieht, wie der Markt jeden unserer Schritte mitverfolgt. Um sicherzustellen, dass stets die neuesten und besten Angebote verfügbar sind, werden wir in Zukunft noch einen draufsetzen." Das Renncockpit der nächsten Generation ist da Playseat steht kurz vor der Markteinführung des Playseat Evolution 2, eines Renncockpits der nächsten Generation, das neue Maßstäbe bei Rennsesseln setzen und die Erwartungen von Sim-Racern an ihre Ausrüstung neu definieren soll. Ausgehend vom Playseat Evolution - dem Simulator, der die Kategorie der Renncockpits für den Heimgebrauch ins Leben gerufen hat - führt diese Evolution der nächsten Generation das bewährte Know-how fort. In der langen Tradition innovativer Produkteinführungen seit Mitte der 90er Jahre bietet das Evolution 2 unübertroffene Vielseitigkeit, Erweiterbarkeit und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist damit das anpassungsfähigste Allround-Renncockpit, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Über Playseat Playseat hat Mitte der 90er Jahre die Kategorie der Renncockpits ins Leben gerufen und ist seitdem wegweisend in den Bereichen Renn-, Flug- und Landwirtschaftssimulationscockpits sowie Gaming-Stühle. Alle Produkte sind vollständig patentiert und werden in den Niederlanden entwickelt und hergestellt. Sie vereinen vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Alltag mit höchster Qualität und sind damit die erste Wahl für Simulation und Gaming - vom Anfänger bis zum Profi. Sie finden Playseat unter playseat.com, oder @playseat. Medienkontakt:

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