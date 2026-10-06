Ein transatlantisches Programm zwischen New York und Madrid befasst sich mit dem Wandel durch künstliche Intelligenz, geopolitischer Komplexität und Führungsqualitäten auf oberster Ebene für leitende Finanzmanager

NEW YORK, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IESE Business School startet das Global CFO Program: Empowering Transformational Leaders, ein neues Führungskräfteprogramm, das Finanzvorstände und leitende Finanzmanager darauf vorbereiten soll, in Zeiten technologischer Umbrüche und geopolitischer Unsicherheiten die Transformation von Unternehmen voranzutreiben, die Unternehmensstrategie mitzugestalten und nachhaltigen Wert zu schaffen.

Das viermonatige transatlantische Programm beginnt im Mai 2027 und verbindet Präsenzmodule an den IESE-Standorten in New York und Madrid mit Online-Lernen und Executive-Coaching.

Das Programm richtet sich an derzeitige Finanzvorstände, regionale oder bereichsbezogene Finanzleiter sowie Führungskräfte, die sich innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre auf eine Nachfolge in der obersten Führungsebene vorbereiten. Es bringt Teilnehmende mit durchschnittlich 20 Jahren Führungserfahrung aus Global-2000-Unternehmen und internationalen Organisationen zusammen.

Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit Finanzvorständen aus aller Welt, Personalberatern für Führungskräfte und Branchenexperten entwickelt und befasst sich mit dem erweiterten Aufgabenbereich des Finanzvorstands als strategischer Partner des Vorstandsvorsitzenden und des Vorstands.

"Unternehmen wollen nicht einfach nur einen Punktezähler auf dem CFO-Posten; sie wollen einen Spielmacher, der dem Führungsteam dabei helfen kann, den Siegtreffer zu erzielen", sagte der akademische Co-Direktor Ajit Kambil, Innovator, Berater und ehemaliger Geschäftsführer bei Deloitte. "Der CFO von heute muss gemeinsam mit dem CEO und dem Vorstand den Wandel vorantreiben. Dieses Programm ist eine praxisorientierte Startrampe, die Führungskräften dabei helfen soll, diesen Sprung zu wagen."

"Was dieses Programm auszeichnet, ist die Verbindung zwischen strengen methodischen Rahmenbedingungen und der Umsetzung auf Führungsebene, die es Führungskräften ermöglicht, umsetzbare Strategien für nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung zu entwickeln", fügte der akademische Co-Direktor Javier Estrada, Professor für Finanzmanagement an der IESE Business School, hinzu.

Die Teilnehmenden werden von den weltweit renommierten Finanzwissenschaftlern der IESE sowie von führenden internationalen Referenten und Gastrednern aus der Führungsetage unterrichtet.

Im Verlauf des Programms werden die Teilnehmenden vier umsetzbare Ergebnisse erarbeiten, die auf ihre jeweiligen Organisationen zugeschnitten sind:

Roadmap zur Wertschöpfung: Eine mehrjährige Roadmap zur Beschleunigung des Unternehmenswachstums und der Unternehmensleistung in den nächsten 3 bis 5 Jahren.

Eine mehrjährige Roadmap zur Beschleunigung des Unternehmenswachstums und der Unternehmensleistung in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Rahmenkonzept für KI und technologischen Wandel: Eine pragmatische Strategie zum Einsatz künstlicher Intelligenz, zur Erschließung des Wertes digitaler Investitionen und zum Risikomanagement.

Eine pragmatische Strategie zum Einsatz künstlicher Intelligenz, zur Erschließung des Wertes digitaler Investitionen und zum Risikomanagement. Agenda zur Transformation der Finanzfunktion: Ein umsetzbarer Plan, dessen Schwerpunkte auf der Abstimmung mit den Interessengruppen, dem Einfluss der Führungskräfte und der organisatorischen Agilität liegen.

Ein umsetzbarer Plan, dessen Schwerpunkte auf der Abstimmung mit den Interessengruppen, dem Einfluss der Führungskräfte und der organisatorischen Agilität liegen. Persönlicher Führungs- und Erfolgsplan: Förderung der persönlichen Führungskompetenzen der Teilnehmenden und Unterstützung bei der Verwirklichung ihrer Karriereziele.

Der Lehrplan, der die Finanzzentren New York und Madrid miteinander verbindet, bietet den Teilnehmenden einen tiefen Einblick in die Finanzökosysteme der USA und Europas und befasst sich gleichzeitig mit grenzüberschreitenden Herausforderungen, darunter die Wertschöpfung in Schwellenländern und den BRICS-Staaten.

Kontakt: mdees@iese.edu