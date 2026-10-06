Smith & Nephew Plc: Smith+Nephew lancia in Europa CARTIHEAL AGILI-C, l'innovativo impianto per la riparazione della cartilagine, che sarà presentato all'ICRS Summit in Portogallo.

Smith+Nephew (LSE: SN, NYSE: SNN) azienda di tecnologia medica, annuncia il lancio commerciale in Europa di CARTIHEAL AGILI-C, l'innovativo impianto per la riparazione della cartilagine. La tecnologia sarà presentata all'International Cartilage Regeneration & Joint Preservation Society (ICRS) Summit, che si terrà a Porto, in Portogallo, dall'8 al 10 ottobre.

Introdotto negli Stati Uniti nel 2024, CARTIHEAL AGILI-C di Smith+Nephew nel panorama della riparazione della cartillagine. Composto da aragonite, un materiale naturale a base di carbonato di calcio, l'impianto agisce come scaffold bifasico favorendo la rigenerazione della cartilagine e dell'osso e contribuendo alleviando il dolore.¹?5 Questa tecnologia amplia l'accesso alle procedure di riparazione della cartilagine, consentendo di trattare chirurgicamente pazienti che in passato disponevano di opzioni terapeutiche limitate.¹?4?5*

Recentemente pubblicato sull'American Journal of Sports Medicine (AJSM), uno studio multicentrico randomizzato e controllato ha evidenziato la superiorità clinica di CARTIHEAL AGILI-C rispetto allo standard di cura chirurgico. I pazienti trattati con l'impianto hanno registrato punteggi KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) complessivamente più elevati durante l'intero periodo di follow-up, fino a 60 mesi dall'intervento.5

Click here to play video

Di seguito una traduzione in stile comunicato stampa, mantenendo la struttura e l'enfasi dell'originale:

Inoltre, lo studio ha evidenziato:

Maggiore sollievo dal dolore: i pazienti trattati con l'impianto CARTIHEAL ? AGILI-C ? hanno riportato una riduzione significativa del dolore al ginocchio e un miglioramento della qualità di vita nel corso di un periodo di follow-up di 5 anni.¹?4?6?*

i pazienti trattati con l'impianto CARTIHEAL AGILI-C hanno riportato una riduzione significativa del dolore al ginocchio e un miglioramento della nel corso di un periodo di follow-up di 5 anni.¹?4?6?* Migliori risultati funzionali: i pazienti trattati con l'impianto CARTIHEAL ? AGILI-C ? hanno riportato miglioramenti superiori nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, sportive e ricreative a 2, 4 e 5 anni dal trattamento.¹?4?6

i pazienti trattati con l'impianto CARTIHEAL AGILI-C hanno riportato miglioramenti superiori nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, sportive e ricreative a 2, 4 e 5 anni dal trattamento.¹?4?6 Pazienti con e senza osteoartrosi (OA): non sono state riscontrate differenze statisticamente significative negli esiti clinici tra i pazienti con osteoartrosi e quelli senza osteoartrosi trattati con l'impianto CARTIHEAL AGILI-C.4?***

Il Senior Vice President e General Manager Sports Medicine International di Smith+Nephew, ha dichiarato:

«Smith+Nephew è impegnata nello sviluppo di tecnologie innovative in grado di rispondere a importanti bisogni clinici ancora insoddisfatti. Il lancio dell'impianto CARTIHEAL AGILI-C in Europa mette a disposizione dei chirurghi una soluzione innovativa, supportata da evidenze cliniche, per la riparazione della cartilagine e rafforza il nostro impegno nell'aiutare i pazienti a ottenere risultati nel lungo termine e a tornare a una vita attiva.»

La specialista in Ortopedia e Chirurgia del Ginocchio e dell'Anca presso il Pavia Hospital, ha aggiunto:

«Il trattamento dei difetti cartilaginei e osteocondrali continua a rappresentare una delle sfide più impegnative nell'ambito della medicina ortopedica dello sport. È incoraggiante vedere approcci terapeutici innovativi come l'impianto CARTIHEAL AGILI-C diventare disponibili per un numero sempre maggiore di chirurghi e pazienti in tutto il mondo. Ampliare l'accesso alle nuove tecnologie, insieme alla formazione clinica continua e allo scambio scientifico, contribuisce a migliorare la nostra capacità di affrontare queste condizioni complesse e di ottimizzare la cura dei pazienti.»

L'impianto CARTIHEAL AGILI-C sarà inizialmente commercializzato in Austria, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera e Regno Unito, con una successiva estensione ad altri Paesi europei prevista nel prossimo futuro.

Per maggiori informazioni sull'impianto per la riparazione della cartilagine CARTIHEAL AGILI-C di Smith+Nephew, è possibile visitare lo stand dell'azienda durante l'ICRS Summit o consultare la pagina dedicata al prodotto.

Qui.

- ends -

Media Enquiries

Dave Snyder +1 (978) 749-1440

Smith+Nephew david.snyder@smith-nephew.com

* Over 2-, 4-& 5-year follow-up compared to microfracture or debridement

** Compared to debridement or microfracture

*** Overall KOOS improvements at 48 months; KL 0-1 vs 2-3?

References

Altschuler N, Zaslav KR, Di Matteo B, et al. Aragonite-Based Scaffold Versus Microfracture and Debridement for the Treatment of Knee Chondral and Osteochondral Lesions: Results of a Multicenter Randomized Controlled Trial. Am J Sports Med. 2023;51(4):957-967. Kon E, Di Matteo B, Verdonk P, et al. Aragonite-Based Scaffold for the Treatment of Joint Surface Lesions in Mild to Moderate Osteoarthritic Knees: Results of a 2-Year Multicenter Prospective Study. Am J Sports Med. 2021;49(3):588-598. Kon E, Filardo G, Shani J, et al. Osteochondral regeneration with a novel aragonite-hyaluronate biphasic scaffold: up to 12-month follow-up study in a goat model. J Orthop Surg Res. 2015;10:81. Conte P, Anzillotti G, Crawford DC, et al. Differential analysis of the impact of lesions' location on clinical and radiological outcomes after the implantation of a novel aragonite-based scaffold to treat knee cartilage defects. Int Orthop. 2024;48(12):3117-3126 Altschuler N, Zaslav KR, Di Matteo B, et al. Five-Year Follow-up of a Multicenter Randomized Controlled Trial Comparing an Aragonite-Based Scaffold With Microfracture and Debridement for Chondral and Osteochondral Knee Lesions. The American Journal of Sports Medicine. 2026;54(6):1376-1385 Kon, E., De Caro, F., Dasa, V., M Scopp, J., Di Matteo, B., Flanigan, D., Shabshin, N., Strickland, S., & Altschuler, N. (2025). Female patients report comparable results to males after the implantation of an aragonite-based scaffold for the treatment of knee chondral and osteochondral defects: a gender-based analysis of a RCT at 4 years' follow-up. J of Ortho and Traumatology, 26(1), 17.

Informazioni su Smith+Nephew

Smith+Nephew è un'azienda globale di tecnologia medica con un portafoglio focalizzato sulla riparazione, rigenerazione e sostituzione dei tessuti molli e ossa. La sua missione è riportare le persone al pieno benessere del loro corpo e della loro fiducia in sé stesse, usando la tecnologia, questo impegno è racchiuso nel concetto di "Life Unlimited".

Ogni giorno, i circa 17.000 dipendenti portano avanti questa missione, contribuendo a migliorare la vita dei pazienti grazie all'eccellenza del nostro portafoglio prodotti e allo sviluppo ed applicazione di tecnologie innovative delle nostre tre principali aree di business globali: Ortopedia, Medicina dello Sport & ORL (Otorinolaringoiatria) e Advanced Wound Management.

Fondata nel 1856 a Hull, nel Regno Unito, Smith+Nephew è oggi presente in circa 100 Paesi e nel 2025 ha registrato un fatturato annuo di 6,2 miliardi di dollari.

Smith+Nephew fa parte dell'indice FTSE 100 ed è quotata alla London Stock Exchange (LSE: SN) e alla New York Stock Exchange (NYSE: SNN).

Nel presente comunicato, i termini "Gruppo" e "Smith+Nephew" si riferiscono a Smith & Nephew plc e alle sue società controllate consolidate, salvo ove il contesto richieda diversamente.

Per maggiori informazioni su Smith+Nephew, visitare il sito web aziendale all'indirizzo www.smith-nephew.com e seguici su X, LinkedIn, Instagram o Facebook.

Informazioni sulle prospettive future

Il presente documento può contenere informazioni sulle prospettive future che potrebbero rivelarsi accurate oppure no. Ad esempio, le dichiarazioni relative alla crescita prevista dei ricavi e dei margini di profitto operativo, alle tendenze di mercato e alla pipeline dei prodotti costituiscono informazioni sulle prospettive future. Espressioni quali "mirare", "pianificare", "intendere", "prevedere", "essere ben posizionati", "credere", "stimare", "aspettarsi", "puntare a", "considerare" e termini analoghi sono generalmente utilizzati per identificare informazioni sulle prospettive future.

Le informazioni sulle prospettive future comportano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori rilevanti che potrebbero determinare risultati effettivi significativamente diversi da quelli espressi o impliciti in tali informazioni. Per Smith+Nephew, tali fattori includono, a titolo esemplificativo: conflitti in Europa e in Medio Oriente; condizioni economiche e finanziarie nei mercati in cui operiamo, in particolare quelle che incidono sugli operatori sanitari, sugli enti pagatori e sui clienti; livelli di prezzo dei dispositivi medici consolidati e innovativi; sviluppi della tecnologia medica; approvazioni normative, decisioni in materia di rimborso o altre azioni governative; difetti di prodotto, richiami o altri problemi relativi ai sistemi di gestione della qualità, oppure il mancato rispetto della relativa normativa; contenziosi relativi a brevetti o ad altre rivendicazioni; rischi legali e finanziari legati alla conformità normativa e le relative attività investigative, correttive o sanzionatorie; interruzioni della catena di fornitura o delle attività operative di Smith+Nephew o dei suoi fornitori; concorrenza per l'acquisizione e la fidelizzazione di personale qualificato; iniziative strategiche, comprese acquisizioni e cessioni, nonché la capacità di svolgere con successo attività di due diligence, valutazione e integrazione delle aziende acquisite; interruzioni derivanti da operazioni straordinarie o da altri cambiamenti apportati ai piani aziendali o all'organizzazione per adeguarsi all'evoluzione del mercato; rapporti con i professionisti sanitari; dipendenza dalle tecnologie informatiche e dalla cybersecurity; interruzioni dovute a calamità naturali, eventi meteorologici e fenomeni legati ai cambiamenti climatici; mutamenti nelle aspettative di clienti e altri stakeholder in materia di sostenibilità; modifiche alla normativa fiscale; effetti della volatilità dei tassi di cambio; nonché numerosi altri fattori che influenzano Smith+Nephew o i mercati in cui opera, inclusi fattori di natura politica, economica, commerciale, competitiva o reputazionale.

Per una descrizione più dettagliata di alcuni di questi fattori, si invita a consultare i documenti depositati da Smith+Nephew presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ai sensi dello U.S. Securities Exchange Act del 1934 e successive modifiche, incluso l'ultimo Annual Report sul Form 20-F, disponibile sul sito della SEC all'indirizzo www.sec.gov.

Qualsiasi informazione sulle prospettive future si basa sulle informazioni disponibili a Smith+Nephew alla data in cui viene formulata. Tutte le informazioni sulle prospettive future, scritte o orali, attribuibili a Smith+Nephew sono soggette alle presenti avvertenze. Smith+Nephew non assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere alcuna informazione sulle prospettive future per riflettere eventuali cambiamenti delle circostanze o delle aspettative della Società.

? Marchio di Smith+Nephew. Alcuni marchi sono registrati presso lo United States Patent and Trademark Office.