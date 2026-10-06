Smith & Nephew Plc: Smith+Nephew lanza en Europa el innovador implante de reparación de cartílago CARTIHEAL AGILI-C, que será protagonista en el Congreso ICRS de Portugal

Smith+Nephew (LSE: SN, NYSE: SNN), compañía global de tecnología médica, anuncia hoy que su innovador implante de reparación de cartílago CARTIHEAL AGILI-C ya está disponible para su comercialización en Europa. El implante CARTIHEAL ocupará un lugar destacado en el Congreso de la Sociedad International de Regeneración de Cartílago & Preservación Articular (ICRS), que se celebrará en Oporto (Portugal) del 8 al 10 de octubre.

Introducido por Smith+Nephew en Estados Unidos durante 2024, el implante CARTIHEAL está transformando rápidamente el panorama de la reparación del cartílago. Compuesto por aragonito, una forma natural de carbonato cálcico que actúa como un soporte bifásico, el implante permite reparar el cartílago, restaurar el hueso y aliviar el dolor.¹?5 Gracias a estas características únicas, los cirujanos pueden tratar quirúrgicamente a pacientes que anteriormente no tenían acceso a procedimientos de reparación cartilaginosa.¹?4?5

Recientemente se han publicado en el American Journal of Sports Medicine (AJSM) los resultados de un ensayo clínico multicéntrico y aleatorizado que demuestran la superioridad clínica del implante CARTIHEAL. El estudio concluyó que el implante de reparación de cartílago CARTIHEAL AGILI-C obtuvo mejores resultados globales en la escala KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) en comparación con el tratamiento quirúrgico estándar**, en todos los puntos temporales evaluados hasta los 60 meses de seguimiento.5

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Además, el estudio también demostró:

Mayor alivio del dolor: los pacientes tratados con el implante CARTIHEAL AGILI-C presentaron una reducción significativamente superior del dolor de rodilla y una mejor calidad de vida durante un periodo de seguimiento de 5 años.¹?4?6

los pacientes tratados con el implante CARTIHEAL AGILI-C presentaron una reducción significativamente superior del dolor de rodilla y una mejor calidad de vida durante un periodo de seguimiento de 5 años.¹?4?6 Mejoría funcional superior: los pacientes tratados con el implante CARTIHEAL mostraron mejoras significativamente mayores en actividades de la vida diaria, deporte y actividades recreativas a los 2, 4 y 5 años de seguimiento.¹?4?6

los pacientes tratados con el implante CARTIHEAL mostraron mejoras significativamente mayores en actividades de la vida diaria, deporte y actividades recreativas a los 2, 4 y 5 años de seguimiento.¹?4?6 Pacientes con y sin artrosis: no se observaron diferencias estadísticamente significativas en los resultados clínicos entre pacientes con artrosis y sin artrosis tratados con el implante CARTIHEAL.4

Joaquín Lasso, Vicepresidente Senior y Director General Internacional de Medicina Deportiva de Smith+Nephew, comentó:

"En Smith+Nephew estamos comprometidos con el desarrollo de tecnologías que respondan a necesidades clínicas relevantes aún no cubiertas. El lanzamiento del implante CARTIHEAL en Europa ofrece a los cirujanos una solución innovadora respaldada por evidencia científica para la reparación del cartílago y refuerza nuestro objetivo de ayudar a los pacientes a lograr mejores resultados a largo plazo y volver a una vida activa."

Por su parte, la Dra. Francesca de Caro, especialista en Cirugía Ortopédica, de Rodilla y Cadera del Hospital Pavia (Italia), señaló:

"El tratamiento de los defectos condrales y osteocondrales sigue siendo uno de los mayores desafíos en la medicina deportiva ortopédica. Es alentador ver cómo enfoques terapéuticos innovadores como el implante CARTIHEAL AGILI-C están cada vez más disponibles para cirujanos y pacientes de todo el mundo. Ampliar el acceso a nuevas tecnologías, junto con la formación clínica y el intercambio científico continuos, contribuye a mejorar nuestra capacidad para abordar estas complejas patologías y optimizar la atención a los pacientes."

El implante CARTIHEAL se lanzará inicialmente en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suiza y Reino Unido, con una expansión prevista a otros países poco después.

Para obtener más información sobre el implante de reparación de cartílago CARTIHEAL AGILI-C, visite el stand de Smith+Nephew durante el congreso ICRS o consulte la página del producto aquí.

Fin.

Media Enquiries

Dave Snyder +1 (978) 749-1440

Smith+Nephew david.snyder@smith-nephew.com

* Over 2-, 4-& 5-year follow-up compared to microfracture or debridement

** Compared to debridement or microfracture

*** Overall KOOS improvements at 48 months; KL 0-1 vs 2-3?

Referencias

Altschuler N, Zaslav KR, Di Matteo B, et al. Aragonite-Based Scaffold Versus Microfracture and Debridement for the Treatment of Knee Chondral and Osteochondral Lesions: Results of a Multicenter Randomized Controlled Trial. Am J Sports Med. 2023;51(4):957-967. Kon E, Di Matteo B, Verdonk P, et al. Aragonite-Based Scaffold for the Treatment of Joint Surface Lesions in Mild to Moderate Osteoarthritic Knees: Results of a 2-Year Multicenter Prospective Study. Am J Sports Med. 2021;49(3):588-598. Kon E, Filardo G, Shani J, et al. Osteochondral regeneration with a novel aragonite-hyaluronate biphasic scaffold: up to 12-month follow-up study in a goat model. J Orthop Surg Res. 2015;10:81. Conte P, Anzillotti G, Crawford DC, et al. Differential analysis of the impact of lesions' location on clinical and radiological outcomes after the implantation of a novel aragonite-based scaffold to treat knee cartilage defects. Int Orthop. 2024;48(12):3117-3126 Altschuler N, Zaslav KR, Di Matteo B, et al. Five-Year Follow-up of a Multicenter Randomized Controlled Trial Comparing an Aragonite-Based Scaffold With Microfracture and Debridement for Chondral and Osteochondral Knee Lesions. The American Journal of Sports Medicine. 2026;54(6):1376-1385 Kon, E., De Caro, F., Dasa, V., M Scopp, J., Di Matteo, B., Flanigan, D., Shabshin, N., Strickland, S., & Altschuler, N. (2025). Female patients report comparable results to males after the implantation of an aragonite-based scaffold for the treatment of knee chondral and osteochondral defects: a gender-based analysis of a RCT at 4 years' follow-up. J of Ortho and Traumatology, 26(1), 17.

Acerca de Smith+Nephew

Smith+Nephew es una compañía de tecnología médica con un amplio portafolio de soluciones centradas en la reparación, regeneración y sustitución de tejidos blandos y estructuras óseas. Nuestra razón de ser es ayudar a restaurar la funcionalidad física y la confianza de las personas mediante el uso de la tecnología para eliminar las limitaciones a la hora de vivir plenamente. A este propósito lo llamamos "Life Unlimited".

Nuestros 17.000 empleados trabajan cada día para cumplir esta misión, mejorando la vida de los pacientes a través de la excelencia de nuestra cartera de productos y del desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en nuestras tres áreas globales de negocio:

Ortopedia

Medicina Deportiva y ORL (Otorrinolaringología)

Tratamiento Avanzado de Heridas

Fundada en Hull (Reino Unido) en 1856, Smith+Nephew opera actualmente en alrededor de 100 países y alcanzó unas ventas anuales de 6.200 millones de dólares en 2025.

Smith+Nephew forma parte del índice FTSE 100 y cotiza en la Bolsa de Londres (LSE: SN) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE: SNN). Los términos "Grupo" y "Smith+Nephew" se utilizan para referirse a Smith & Nephew plc y a sus filiales consolidadas, salvo que el contexto indique lo contrario.

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