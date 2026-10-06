SpaceX steigt am Montag um fast acht Prozent und macht Elon Musk wieder zum Billionär. Morgan Stanley sieht noch rund 75 Prozent Kurspotenzial. Ein bevorstehender Starship-Test könnte die nächste große Kursrakete zünden. Elon Musk ist wieder Billionär. Die SpaceX-Aktie legte am Montag um fast acht Prozent zu und schloss bei 171,09 US-Dollar je Anteilschein. Damit erreichte sie laut CNBC den höchsten Stand seit Mitte Juni. Forbes beziffert Musks Vermögen unter Einbeziehung seiner Tesla- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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