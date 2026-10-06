Genf (ots) -Hier tritt das kulturelle Erbe in Dialog mit zeitgenössischer Kreativität. Die Erinnerung begegnet den großen Fragen unserer Zeit. Künstlerische Werke von gestern und heute treffen aufeinander, vermischen sich und bereichern sich gegenseitig - und eröffnen so vielfältige Perspektiven auf die Welt.Genf, Destination Kultur lädt Sie ein, sich im Austausch mit sorgfältig ausgewählten Akteuren vom immensen Spektrum des kleinsten Schweizer Stadtkantons, von seinen speziellen Kunst- und Kultur-Angeboten und besonders seinen Neuheiten überraschen und inspirieren zu lassen.Unser exklusives Medien-Lunch findet statt am:Donnerstag, dem 22. Oktober 2026Veranstaltungsort: Schwarzescafé / Luma WestbauLimmatstrasse 270, CH-8005 Zürich12.00 bis ca. 15.00 UhrBereichert wird die Präsentation von kulturellen Highlights Genfs durch eine Podiumsdiskussion mit Thomas Wüthrich, Direktor von Zürich Tourismus, und Adrien Genier, Direktor der Stiftung Genf Tourismus und Kongress.Unter dem Thema "Kultur für den Tourismus oder Tourismus für die Kultur: Zwischen kulturellem Anspruch & Auftrag und touristischer Nachfrage" bieten sie aktuelle Einblicke, wie die Kultur den Tourismus in der Ost- und in der Westschweiz beeinflusst und wie die touristische Nachfrage wiederum die Wahrnehmung und Vermittlung von Kultur prägt.Im Anschluss haben Sie die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit den Verantwortlichen jener Institutionen, die das kulturelle Leben Genfs prägen. Lassen Sie sich von ihren Geschichten und Angeboten inspirieren.Vertreten durch ihre Direktionen sind:Portail des Nations (https://www.portaildesnations.ch/de)MAMCO - Musée d'art moderne et contemporain (https://www.mamco.ch)MICR - Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (https://redcrossmuseum.ch/de/)MIR - Internationales Reformationsmuseum (https://www.musee-reforme.ch/de)Fondation Martin Bodmer (https://fondationbodmer.ch/de/)MAH - Musée d'art et d'histoire / Museum für Kunst & Geschichte (https://www.mahmah.ch/)FIFDH - Festival du film et forum international sur les droits humains (https://fifdh.org/festival/)Fondation Baur - Musée des arts d'Extrême-Orient (https://fondation-baur.ch/de)GIFF - Geneva International Film Festival (https://www.giff.ch/)Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre (https://www.musee-ariana.ch)Cinema Plaza (https://leplaza-cinema.ch/en/)Museen Genfs (https://museesdegeneve.ch/de/)Ville de Genéve - Service culturel (https://www.geneve.ch/autorites-administration/administration-municipale/departement-culture-transition-numerique/organisation/service-culturel)Comédie de Genéve (https://www.comedie.ch/)Concorde - Espace Culture (https://www.concorde.ch/fr/)Programm:12:00 Uhr Eintreffen der Medien12:15 - 12:40 Uhr Begrüssung und Präsentation der anwesenden Kulturpartner Genfsdurch Adrien Genier, Direktor der Stiftung Genf Tourismus & Kongress12:40 - 13:00 Uhr Podiumsdiskussion "Kultur für den Tourismus oder Tourismus für die Kultur" mit Thomas Wüthrich, Direktor Zürich Tourismus und Adrien Genier, Direktor der Stiftung Genf Tourismus & Kongressinklusive Zeit für Fragen13:00 - 14:00 Uhr Free Flow Networking mit den Genfer Kulturinstitutionen & Lunchab 14 Uhr Möglichkeit zur Besichtigung der Ausstellungen und Angebote im LöwenbräuKunstareal (bitte bei Anmeldung zum Medien-Lunch mit angeben, ob und welches Angebot Sie besichtigen möchten)Mögliche BesichtigungenChristodoulos Panayiotou - ENTERTAINMENTMigros Museum für Gegenwartskunst- Nicole L'Huillier - Canción de Amor- Sylvie Fleury & Shamiran IstifanShe-Devils on Wheels Angels on HeelsMuseum Haus Konstruktiv- The Body Within AbstractionKunsthalle Zürich- Ayo Akingbade - Crossing- Caspar Heinemann - Tempting FateWir freuen uns sehr, unsere Geschichten und Themen bei diesem Anlass mit Ihnen teilen zu dürfen.Bitte melden Sie sich bis spätestens 19.10.2026 bei FUCHS PR & CONSULTING unter info@fuchspr.de an.Für Rückfragen, spezielle Interviewanfragen mit den anwesenden Protagonistinnen und Protagonisten sowie Kulturschaffenden und für weitere Informationen steht Ihnen das Team der Agentur jederzeit telefonisch unter +49 (0) 831 512 910 0 zur Verfügung.Pressekontakt:FUCHS PR & CONSULTINGBahnhofstraße 1887435 KemptenTel.: +49 (0) 831 512 910 0E-Mail: info@fuchspr.deOriginal-Content von: Genf Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183518/6365588