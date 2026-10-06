San Francisco (ots) -- Das Rebranding markiert die Entwicklung des Unternehmens vom Early-Stage-Start-up zum globalen Enterprise-Technologieunternehmen- In einem dreimonatigen Pilotprojekt bei delaware Brasilien steigerten Berater mit der Plattform ihre Produktivität um das Vierfache- Neue Website, neue App-Domain und Markensignatur "Make Intelligence Visible" ab heute live; Verträge, Ansprechpartner und SLAs bleiben bestehenLuzid heißt ab sofort Glasslake. Das 2024 gegründete Unternehmen hat sich vom Early-Stage-Start-up zu einem globalen Enterprise-Technologieunternehmen entwickelt, das sich auf die Beschleunigung von SAP-Transformationen mit agentischer KI spezialisiert hat - also mit autonomen KI-Agenten, die komplexe Aufgaben eigenständig ausführen. Das Team ist gewachsen, die Plattform hat sich weiterentwickelt, Glasslake hat Fachleute und Berater mit umfassender SAP- und Enterprise-Erfahrung gewonnen. Der in den vergangenen sieben Monaten entwickelte neue Name und Markenauftritt spiegeln diesen Fortschritt wider, ebenso wie den Anspruch, große Unternehmen marktübergreifend zu betreuen. Zusammen mit dem Rebranding startet Glasslake eine neue Website, eine neue App-Domain und eine komplett neu gestaltete Corporate Identity.Untermauert wird diese Entwicklung durch wachsende Resonanz bei Großunternehmen. Seit Sommer 2026 gibt es eine strategische Glasslake-Partnerschaft mit dem internationalen Beratungsunternehmen delaware, um die KI-gestützte Projektumsetzung in Enterprise-Ökosystemen auszubauen. Vorausgegangen war ein dreimonatiges Pilotprojekt bei delaware Brasilien, in dem Berater mit der Plattform ihre Produktivität gegenüber dem geschätzten manuellen Aufwand vervierfachten - mit den größten Zeitersparnissen bei komplexen Aufgaben wie funktionalen Spezifikationen, technischen Designs und Business-Analysen."Glasslake markiert den Beginn einer neuen Phase für unser Unternehmen. Wir sind vom Early-Stage-Start-up zu einem globalen Enterprise-Technologieunternehmen gewachsen", sagt Matheus Dias, Mitgründer und COO von Glasslake. "Für unsere Kunden bedeutet diese nächste Phase noch mehr Tiefe, Zuverlässigkeit und Sicherheit." Website: www.glasslake.aiPressekontakt:Engel International Communication GmbHAndreas Engel+49 157 51 55 3000engel@engelpr.dewww.engelpr.deKurfürstendamm 45D-10719 BerlinOriginal-Content von: Glasslake, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183574/6365585