Re-Offer-Kurs von 99,50% Die Zeichnungsfrist für den neuen 7,00%-UBM Green Bond 2026/31 (ISIN: AT0000A3XXXX) ist heute, am 6. Oktober 2026, gestartet. Der Re-Offer-Kurs wurde auf 99,50% festgelegt. Die Anleihe hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro inkl. Aufstockungsoption auf bis zu 100 Mio. Euro. Der neue Green Bond mit einer Laufzeit von fünf Jahren kann voraussichtlich bis zum 23. Oktober 2026 von Anlegern in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen Angebots gezeichnet werden. Parallel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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