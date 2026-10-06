Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Argument bei der Vermarktung von Finanz- und Versicherungsprodukten. Mit der neuen EmpCo-Richtlinie verschärft die EU Anforderungen an Umwelt- und ESG-Aussagen. Anbieter müssen genauer darauf achten, welche Versprechen sie machen - und wie sie diese belegen können. Ein Artikel von Dr. Christian Waigel, Rechtsanwalt und Partner bei Waigel Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbBDie Nachhaltigkeitswelle rollt weiter durch die Branche. Kaum ein Produkt, Fonds, Zertifikat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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