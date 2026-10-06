Jennifer Brockerhoff ist Finanzberaterin mit mehr als 25 Jahren Branchenerfahrung und erweitert mit ihrer Marke FeelingFinance die klassische Finanzberatung um ihre psychologische Dimension - und bringt diese Perspektive auch in ihre Jungmakler-Kolumne "Geldgeschichten" ein. Ein Artikel von Jennifer Brockerhoff von Brockerhoff FinanzberatungAls ich im Sommer 1999 meine Bankausbildung bei der Dresdner Bank antrat, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, das Thema Finanzbildung oder Finanzberatung für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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