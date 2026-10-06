Der Gesetzgeber plant neue Regeln für die Haftung bei Verkehrsunfällen. Vorgesehen sind Änderungen bei Leasingfahrzeugen, mehr Klarheit für Opfer von Straftaten mit Autos sowie höhere Haftungs- und Versicherungssummen. Im Blick sind auch die möglichen Folgen für die Kfz-Haftpflichtprämie. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) will die Haftungs- und Versicherungsregeln bei Verkehrsunfällen ändern. Ein entsprechender Gesetzentwurf sieht unter anderem eine Neuregelung für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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