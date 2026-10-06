Die Probleme und Herausforderungen, denen der (deutsche) Automobilsektor ausgesetzt ist, machen auch um BMW keinen Bogen. Seit Monaten steht die Aktie unter Abgabedruck. Die Hochs aus den Jahren 2023 und 2024, die damals im Bereich von 115 Euro ausgebildet wurden, sind mittlerweile weit entfernt. Seitdem fand eine Neubewertung durch den Markt statt. Der Aktienkurs der BMW-Aktie halbierte sich.Bayerischer Autobauer formuliert Ziele BMW will ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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