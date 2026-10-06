Bern (ots) -Die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft und das Schweizerische Rote Kreuz arbeiten zusammen, um in sieben Ländern eine augenmedizinische Versorgung anzubieten. Immer noch leben zu viele Menschen mit einer Sehschwäche, die sie im Alltag behindert. Diese hätte in den meisten Fällen verhindert werden können oder liesse sich behandeln. In benachteiligten ländlichen Gebieten ist der Zugang zu einer Behandlung besonders begrenzt.Die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft (SSO) und das Schweizerische Rote Kreuz arbeiten seit mehr als 45 Jahren zusammen. Die Zahnärztinnen und Zahnärzte sammeln das Zahngold der Patientinnen und Patienten, die es spenden möchten. Das Gold wird anschliessend vom Roten Kreuz verkauft, um augenmedizinische Projekte in Ländern zu finanzieren, in denen die Bedürfnisse besonders gross sind. Mit einer einfachen Krone aus Zahngold im Wert von 50 Franken lässt sich beispielsweise eine Operation des grauen Stars in Togo finanzieren.Kleine Eingriffe, die das Leben verändernDas Rote Kreuz setzt sich in Bangladesch, Benin, Burkina Faso, Kirgistan, Nepal, Syrien und Togo ein, damit die augenmedizinische Versorgung und ophthalmologische Eingriffe auch für die ärmsten Menschen erschwinglich werden. Eine einfache Operation des grauen Stars kann das Leben verändern. Nach dem kurzen Eingriff können erblindete Menschen wieder sehen und erhalten so ihre Selbstständigkeit zurück.Das Rote Kreuz organisiert in Absprache mit den örtlichen Behörden Sehtests für Kinder und Jugendliche in den Schulen. Es verteilt Brillen, um Sehschwächen zu korrigieren, und bildet Fachpersonal einschliesslich Ärztinnen und Ärzte sowie Freiwillige aus. Prävention und Sensibilisierung haben einen hohen Stellenwert bei der Arbeit des Roten Kreuzes.Welttag des SehensZum Welttag des Sehens am 8. Oktober erinnern die SSO und das Schweizerische Rote Kreuz daran, dass ein gutes Augenlicht ausschlaggebend für Bildung, Berufsausübung, gesellschaftliche Teilhabe und Selbstständigkeit ist. Viele Menschen auf der ganzen Welt haben jedoch keinen Zugang zu einer augenmedizinischen Versorgung. Mit jeder Spende von Zahngold oder altem Schmuck lassen sich Prävention, Beratung und augenmedizinische Behandlungen finanzieren. Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass der Zugang der verletzlichsten Menschen zu einer Behandlung verbessert wird.Wie können Sie die augenmedizinischen Projekte unterstützen?- Zahngold spenden: Informieren Sie Ihre Zahnärztin oder Ihren Zahnarzt, dass Sie Ihr ausgedientes Zahngold dem SRK spenden möchten.- Altgold und Schmuck spenden: Silber, Platin, Palladium oder Gold. Jede Geste zählt! www.redcross.ch/altgold- Spenden oder Augenlicht-Patenschaft übernehmen: Augenlicht schenken | SRK (https://www.redcross.ch/de/unterstuetzen-sie-uns/spenden/hilfe-fuer-blinde-und-sehbehinderte-menschen-in-afrika-und-asien)Pressekontakt:Joëlle Etienne, Mediensprecherin des Schweizerischen Roten Kreuzes,058 400 44 13joelle.etienne@redcross.chOriginal-Content von: Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007849/100942774