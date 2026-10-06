Gold, Zinn, Lithium, Cäsium und sogar Tantal: Explorer zielt auf ein breites Rohstoffsystem

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Askari Metals meldet den Abschluss eines flächendeckenden Bodenprobenprogramms auf der Lizenz EPL 7626 im Uis-Projekt in Namibia. Die Untersuchung soll Erweiterungen bereits bekannter mineralisierter Pegmatite sowie bislang verdeckte Pegmatitsysteme identifizieren. Im Fokus stehen Zinn, Lithium, Tantal, Cäsium und Rubidium. Zugleich prüft das Unternehmen das Gebiet auf Gold, da die Lizenz an bedeutenden geologischen Strukturen liegt.

Askari Metals meldet den Abschluss eines flächendeckenden Bodenprobenprogramms auf der Lizenz EPL 7626 im Uis-Projekt in Namibia. Die Untersuchung soll Erweiterungen bereits bekannter mineralisierter Pegmatite sowie bislang verdeckte Pegmatitsysteme identifizieren. Im Fokus stehen Zinn, Lithium, Tantal, Cäsium und Rubidium. Zugleich prüft das Unternehmen das Gebiet auf Gold, da die Lizenz an bedeutenden geologischen Strukturen liegt.

Bodenproben decken die Lizenz ab

Die Kampagne erfasst EPL 7626 systematisch mit geochemischen Bodenproben. Gesucht wird nach Spuren von Zinn, Lithium, Tantal, Cäsium und Rubidium. Diese Metalle können gemeinsam in Pegmatiten vorkommen, grobkörnigen Gesteinskörpern, die sich aus den letzten Resten einer abkühlenden Gesteinsschmelze bilden. Nach Angaben von Askari soll die Untersuchung sowohl Fortsetzungen bekannter mineralisierter Pegmatite als auch verdeckte Systeme sichtbar machen. In Bereichen mit wenig moderner Exploration können chemische Auffälligkeiten im Boden Hinweise auf Gesteinskörper im Untergrund liefern.