Matador Secondary Private Equity hat laut SMC-Research den Nettoerfolg aus den Fondsinvestments im ersten Halbjahr 2026 deutlich gesteigert und auf der Basis auch einen hohen Halbjahresgewinn erzielt. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet auch ein gutes zweites Halbjahr und hat seine Schätzungen und das Kursziel erhöht.

Matador Secondary Private Equity habe starke Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Während sich die Erträge aus der Folgebewertung der Fonds-Investments um 30 Prozent auf 4,0 Mio. CHF erhöht haben, seien die Bruttoausschüttungen gegenüber dem Vorjahr sogar um 71 Prozent auf ebenfalls 4,0 Mio. CHF gestiegen. Da die Capital Calls zugleich von 4,4 auf 3,4 Mio. CHF zurückgegangen seien, falle der Free-Cashflow aus dem Bestand inzwischen positiv aus. Unter dem Strich sei im ersten Halbjahr ein Gewinn von 5,0 Mio. CHF erzielt worden, nachdem im Vorjahr Währungsverluste aus der Abwertung des US-Dollars noch für einen Halbjahresverlust von -4,0 Mio. CHF gesorgt hatten.

Die derzeit günstigen Rahmenbedingungen in den Schwerpunktsegmenten Small- and Mid-Market-Buyout und VC sprechen dafür, dass sich der positive Trend im zweiten Halbjahr fortsetze. Das Portfolio befinde sich inzwischen in einem reifen Stadium mit steigenden Ausschüttungen. Da das Volumen potenzieller Capital Calls zugleich auf nur noch 1,05 Mio. CHF zurückgegangen sei, dürfte das zu deutlich steigenden Free-Cashflows führen.

Die Analysten haben ihr Modell etwas angepasst und unterstellen vorerst keine Kapitalerhöhungen zur Beschleunigung des Portfolioausbaus. Zwar habe sich dadurch das angenommene Ausbautempo reduziert, doch zugleich entfalle damit die zuvor eingerechnete Verwässerung. Auf dieser Basis haben sich auch die unterstellten Ausschüttungs- und Ertragskurven verändert. Für das laufende Jahr erwarten die Analysten jetzt deutlich höhere Erträge und einen Jahresgewinn von 5,8 Mio. CHF (bislang: 2,4 Mio. CHF). Obwohl sie somit für das zweite Halbjahr aus Vorsicht nur noch einen moderaten Beitrag (bei konstanten Währungsrelationen) annehmen, habe sich die Gewinnschätzung somit deutlich erhöht.

Die Modellanpassungen haben zu einem leichten Anstieg des Kursziels von 4,80 auf 5,10 Euro geführt. Da der Aktienkurs in den letzten Monaten tendenziell rückläufig gewesen sei, habe das zu einem kräftigen Anstieg des Kurspotenzials auf mehr als 30 Prozent geführt. Auf der Basis bekräftigen die Analysten ihre Einstufung mit "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.10.2026 um 10:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 06.10.2026 um 7:45 Uhr fertiggestellt und am 06.10.2026 um 10:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-06-SMC-Update-Matador_frei.pdf

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