Die jüngste Kursentwicklung bei Matador Secondary Private Equity passt wieder besser zur operativen Entwicklung. Nachdem die Aktie seit Juni zunächst unter Druck gestanden hatte, ist der kurzfristige Abwärtstrend inzwischen trotz des schwierigen Börsenumfelds klar gebrochen. Rückenwind liefern vor allem die starken Cashflows aus dem Fondsportfolio. Besonders auffällig ist die Entwicklung der Ausschüttungen.

Allein im dritten Quartal flossen Matador 3 Mio. Schweizer Franken aus den gehaltenen Fonds zu - so viel wie noch nie zuvor in einem einzelnen Quartal. Gleichzeitig mussten für bestehende Investitionszusagen lediglich 0,4 Mio. Schweizer Franken nachgeschossen werden. Unter dem Strich generiert das Portfolio damit inzwischen sehr hohe Zahlungsmittelüberschüsse.

Auch ergebnisseitig setzt sich die starke Entwicklung des ersten Halbjahres fort. Im Zeitraum von Juli bis September erzielte Matador weitere 1,4 Mio. Schweizer Franken aus den Finanzanlagen. Nach 9 Monaten summiert sich der Nettoerfolg aus Finanzanlagen damit bereits auf 5,4 Mio. Schweizer Franken. Zum Vergleich: Im gesamten Geschäftsjahr 2025 waren es 4,3 Mio. Schweizer Franken. Damit bestätigt sich die Erwartung, dass die gute Entwicklung des ersten Halbjahres auch in der zweiten Jahreshälfte anhält.

Besonders wichtig ist aus Anlegersicht, dass die hohen Ausschüttungen nicht durch ebenso hohe Kapitalabrufe kompensiert werden. Der reife Fondsbestand entwickelt sich zunehmend zu einem starken Cashflow-Lieferanten. Die Aktie hat auf diese Entwicklung inzwischen reagiert, doch angesichts der operativen Dynamik erscheint weiteres Potenzial vorhanden. Sollte die allgemeine Marktschwäche zwischenzeitlich noch einmal für Rücksetzer sorgen, könnten sich daraus aus unserer Sicht erneut interessante Einstiegsmöglichkeiten ergeben.

(aktien-global.de, erstellt 23.11.26, 7:42 Uhr, veröffentlicht 23.11.26, 8:05 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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