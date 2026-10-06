Berlin (ots) -Die spannendsten Entwicklungen im Buchhandel entstehen heute im E-Commerce. Buchhandlungen und Onlineshops schaffen Kultur- und Gesprächsräume im digitalen Raum, begeistern neue Leserinnen und Leser und verändern klassische Vertriebswege zwischen Autorinnen und Autoren, Verlagen und ihrem Publikum.Oft wird übersehen, dass sich kleine und mittelständische Versandbuchhändler besonders agil, innovativ und kreativ im Markt behaupten. Der besonderen Leistung dieser Händler will die Fachgemeinschaft buch.netz im bevh mit den Jubiläumspreisen des deutschen Versandbuchhandels öffentliche Aufmerksamkeit geben.Wir laden Sie herzlich zur Preisverleihung ein und freuen uns, wenn Sie diese Einladung an Kolleginnen und Kollegen weitergeben.Kommen Sie mit uns ins Gespräch - auch vor und nach der Veranstaltung.TERMIN 7. Oktober 2026, 17 - 19 UhrORT Innovation Stage, Halle 4.1 - Frankfurter BuchmesseANMELDUNG unterpresse@bevh.orgHinweis: Tickets für die Buchmesse sind nicht enthalten. Beim Zutritt zu dieser Fachveranstaltung wird das Ticket vor Ort gescannt.Die Preise werden anlässlich des Empfangs zum 125. Jubiläum der Fachgemeinschaft buch.netz auf der Frankfurter Buchmesse verliehen:Jubiläumspreis des deutschen VersandbuchhandelsFür eine Persönlichkeit aus einem etablierten, überregional bekannten deutschen Versandbuchhandelsunternehmen oder Verlag mit Direktvertrieb, die sich durch langjährige Verdienste, Reichweite sowie herausragende Qualität und Verantwortung auszeichnet.Jubiläums-Innovationspreis des deutschen VersandbuchhandelsDer Preis soll Menschen würdigen, die mit einer eigenständigen, messbar erfolgreichen und übertragbaren Neuerung im Distanzhandel oder in der Kanalverknüpfung besonders viel Wirkung im Verhältnis zu ihren Mitteln erzielen.Pressekontakt:Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)Frank DüsslerFriedrichstraße 60 (Atrium)10117 BerlinMobil: 0162 2525268frank.duessler@bevh.orgOriginal-Content von: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52922/6365629