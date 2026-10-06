Stuttgart (ots) -
Neuer DAB+-Standort Mosbach-Bismarckturm in Betrieb genommen / Deutlich verbesserter digitaler Radioempfang daheim und unterwegs
Der Südwestrundfunk (SWR) baut sein Sendernetz für den digitalen Radioempfang DAB+ in Baden-Württemberg weiter aus. Durch die Inbetriebnahme des DAB+-Standorts Mosbach-Bismarckturm verbessert sich in der Region die DAB+-Versorgung. Vom Südwestrundfunk sind dann im DAB+-Ensemble "SWR BW N" Kanal 9D folgende Programme zu empfangen: SWR1 BW, SWR Kultur, SWR3, SWR4 BW (SWR4 Heilbronn, SWR4 Karlsruhe, SWR4 Mannheim, SWR4 Stuttgart und SWR4 Ulm), SWR Aktuell und DASDING vom SWR.
Bessere Versorgung mit DAB+ auch in ländlichen Regionen
Die Inbetriebnahme des DAB+-Standortes Mosbach-Bismarckturm erfolgt am Mittwoch,14.Oktober 2026. Durch die Inbetriebnahme des Standortes verbessert sich die DAB+-Versorgung im Neckar- und Elztal zwischen Binau, Obrigheim, Neckarelz, Neckarburken und Neckarzimmern entlang der B27, B37 und B292 im Frequenzblock (Kanal) 9D.
Digitale Qualität im Autoradio
DAB+ steht für "Digital Audio Broadcasting", die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne in digitaler Qualität. DAB+ bietet beste Klangqualität. Zudem ist das digitale Signal weniger störanfällig und sehr robust, selbst mobil beim schnellen Autofahren. Neben den Audiosignalen können multimediale Zusatzdienste wie aktuelle Nachrichten, Verkehrsdaten, Wettergrafiken, Interpreten- und Musiktitel oder Bilder übertragen werden.
Wer Fragen zum Thema hat, kann sich gerne an die technische Beratung des SWR wenden: technischeberatung@swr.de, Tel. 07221 / 929-23234.
Infos auch auf: http://swr.li/dab-plus-ausbau-mosbach-bismarckturm
Abbildung auf www.ARD-foto.de
SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter
Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, E-Mail: sibylle.schreckenberger@SWR.de
Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6365630
Neuer DAB+-Standort Mosbach-Bismarckturm in Betrieb genommen / Deutlich verbesserter digitaler Radioempfang daheim und unterwegs
Der Südwestrundfunk (SWR) baut sein Sendernetz für den digitalen Radioempfang DAB+ in Baden-Württemberg weiter aus. Durch die Inbetriebnahme des DAB+-Standorts Mosbach-Bismarckturm verbessert sich in der Region die DAB+-Versorgung. Vom Südwestrundfunk sind dann im DAB+-Ensemble "SWR BW N" Kanal 9D folgende Programme zu empfangen: SWR1 BW, SWR Kultur, SWR3, SWR4 BW (SWR4 Heilbronn, SWR4 Karlsruhe, SWR4 Mannheim, SWR4 Stuttgart und SWR4 Ulm), SWR Aktuell und DASDING vom SWR.
Bessere Versorgung mit DAB+ auch in ländlichen Regionen
Die Inbetriebnahme des DAB+-Standortes Mosbach-Bismarckturm erfolgt am Mittwoch,14.Oktober 2026. Durch die Inbetriebnahme des Standortes verbessert sich die DAB+-Versorgung im Neckar- und Elztal zwischen Binau, Obrigheim, Neckarelz, Neckarburken und Neckarzimmern entlang der B27, B37 und B292 im Frequenzblock (Kanal) 9D.
Digitale Qualität im Autoradio
DAB+ steht für "Digital Audio Broadcasting", die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne in digitaler Qualität. DAB+ bietet beste Klangqualität. Zudem ist das digitale Signal weniger störanfällig und sehr robust, selbst mobil beim schnellen Autofahren. Neben den Audiosignalen können multimediale Zusatzdienste wie aktuelle Nachrichten, Verkehrsdaten, Wettergrafiken, Interpreten- und Musiktitel oder Bilder übertragen werden.
Wer Fragen zum Thema hat, kann sich gerne an die technische Beratung des SWR wenden: technischeberatung@swr.de, Tel. 07221 / 929-23234.
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