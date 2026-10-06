Mannheim (ots) -Die INTER Versicherungsgruppe unterstreicht ihre bundesweite Wachstumsstrategie mit der Einführung des neuen Tarifsystems INTER BeMed zur DKM, das sich an Beihilfeberechtigte im öffentlichen Dienst richtet.Beamte leisten einen wichtigen Beitrag für das Funktionieren von Staat und Gemeinwesen. Durch die gesetzlich verankerte Fürsorgepflicht beteiligt sich der Dienstherr über die Beihilfe an den Krankheitskosten und schafft damit die Grundlage für deren besondere Absicherungssituation. Die INTER ist im Beamtengeschäft kein Neueinsteiger: Bereits heute macht der Beihilfebereich einen wesentlichen Teil des PKV-Prämienvolumens des Versicherers mit Hauptsitz in Mannheim aus.Die Zielgruppe wird immer attraktiver: Das Beamtengeschäft ist seit einigen Jahren das am stärksten wachsende Segment innerhalb der privaten Krankenvollversicherung. Mehr als die Hälfte aller PKV-Vollversicherten sind beihilfeberechtigt - Tendenz steigend, nicht zuletzt durch politische Reformen. "Während Angestellten der Wechsel in die private Krankenversicherung zunehmend erschwert wird, erwarten wir im Beamten-Segment auch künftig steigende Neuverbeamtungen. Mit INTER BeMed wollen wir diese wichtige Zielgruppe mit passgenauen Lösungen unterstützen und ihre Anforderungen an einen leistungsstarken Gesundheitsschutz erfüllen", sagt Vertriebsvorstand Dr. Günther Blaich.Der INTER BeMed ist ein bundesweit verfügbares Tarifsystem für Beihilfeberechtigte im öffentlichen Dienst und besteht aus:- dem Premium-Tarif, der für die prozentualen Restkosten aufkommt, die nicht vom Dienstherrn getragen werden,- einem Ergänzungstarif, der aktuelle und zukünftige Lücken schließt, die durch die unterschiedlichen Beihilfeverordnungen entstehen können,- sowie zwei stationäre Zusatztarife, welche privatärztliche Behandlungen und ein Zwei- bzw. Einbettzimmer im Krankenhaus absichern.Hochleistungstarif für BeihilfeberechtigteAn der Produktentwicklung war auch eine Gruppe ausgewählter Versicherungsmakler und interner Vermittler beteiligt, die das Projektteam mit ihrem Know-how aus dem Beratungsalltag unterstützte. "Der Haupttarif mit den Zusatztarifen enthält nur wenige Begrenzungen. Er leistet in vielen Bereichen bereits mehr als in den Beihilfeverordnungen vorgesehen", betont Dr. Blaich.So wird beispielsweise über den Höchstsätzen der Gebührenordnungen für Ärzte (GOÄ) und für Zahnärzte (GOZ) hinaus erstattet. Außerdem gilt eine Leistungsgarantie: Werden in Zukunft Leistungen der Beihilfe gekürzt, füllt der Ergänzungstarif entsprechende Lücken wieder auf. Somit sind Kunden sowohl heute als auch in Zukunft bestens abgesichert.Unterschiedliche Beihilferegelungen der Länder und Modelle wie die pauschale Beihilfe erhöhen nicht nur den Beratungsbedarf, sondern auch die Anforderungen an die Prozesse der Versicherer. Deshalb investierte die INTER neben der Schulung ihrer Vertriebspartner zuletzt auch verstärkt in die Weiterentwicklung wesentlicher marktnaher Bereiche wie Leistungsbearbeitung und Risikovoranfrage, um zum Verkaufsstart Vermittlern und Kunden eine ganzheitlich runde Lösung präsentieren zu können.Der Tarif wird zum 15. Oktober eingeführt. Zugleich wird der Maklervertrieb bei der DKM am 27. und 28. Oktober in Dortmund am Stand der INTER in Halle 4 detailliert über die private Krankenversicherung für Beihilfeberechtigte informieren.Pressekontakt:INTER VersicherungsgruppeUnternehmenskommunikationTobias Faller(0621) 427-1130presse@inter.deOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25270/6365652