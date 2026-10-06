EQS-News: Prophix
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Durch diese Partnerschaft können Kunden von Prophix und PwC ihre Finanzfunktionen in den Bereichen Budgetierung und Planung, Berichterstattung sowie Konsolidierung und Abschluss automatisieren und skalieren.
TORONTO, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Prophix, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Finanzleistungsmanagement, gab heute eine strategische Partnerschaft mit PwC Belgien bekannt, die Unternehmen dabei unterstützen wird, ihre Finanzfunktionen zu transformieren und zu optimieren.
In der heutigen wettbewerbsintensiven Landschaft verlangen Unternehmen mehr als nur die Einhaltung von Vorschriften - sie suchen nach umsetzbaren Erkenntnissen, nahtloser Automatisierung und zuverlässigen Daten, um ihr Geschäft souverän voranzutreiben.
Gemeinsam werden Prophix und PwC Unternehmen dabei unterstützen, ihre Prozesse zu planen, zu automatisieren und zu skalieren, indem sie die richtigen Lösungen, Dienstleistungen und die autonome Plattform bereitstellen, die Folgendes ermöglichen:
Diese Synergie stellt sicher, dass Kunden die bestmögliche Beratung und Lösung für ihre spezifischen Bedürfnisse erhalten.
"Unsere Partnerschaft mit Prophix vereint technologisches und finanzielles Fachwissen, um Kunden dabei zu unterstützen, intelligenter zu planen, besser zu automatisieren und Entscheidungen mit Zuversicht zu treffen", sagte Geert Schellekens, Partner bei PwC Belgien.
"Für ein effektives autonomes Finanzwesen ist ein 'Human-in-the-Loop'-Ansatz erforderlich, bei dem zuverlässige Daten und KI mit führenden Beratern kombiniert werden, die das Geschäft hinter den Zahlen verstehen. Gemeinsam führen Prophix und das Team von PwC Belgien diese einzelnen Teile zusammen. "Ich bin stolz darauf, zu sehen, wie diese Zusammenarbeit Gestalt annimmt und welchen Mehrwert wir unseren Kunden damit bieten werden", erklärte Alok Ajmera, CEO von Prophix.
Über PwC
PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen, die jeweils eine eigene Rechtspersönlichkeit darstellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure .
Über Prophix
Prophix One - die führende Plattform für autonomes Finanzmanagement - vereint KI, Automatisierung und intuitive Technologie, um komplexe Arbeitsabläufe zu vereinfachen und dem Finanzwesen eine strategischere Rolle zu verschaffen. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben, die Bereitstellung prädiktiver Erkenntnisse und die Ermöglichung von Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht Prophix den Finanzteams, sich auf die Förderung des Unternehmenswachstums zu konzentrieren.
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06.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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