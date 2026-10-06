Kilchberg - Aderis, ein Schweizer KI-Softwareunternehmen, startet seinen EU-Aufbau in Österreich. Mit der Live Finance Plattform richtet sich Aderis an mittelständische und grössere Unternehmen, die ihr Finanzwesen auf eine neue technologische Grundlage stellen wollen. Mit Peter Wenauer als Head of Sales und Oliver Pillwein als Head of Customer Success baut Aderis ein lokales Team auf, das Unternehmen beim Wechsel auf Live Finance begleitet. Erfahrung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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