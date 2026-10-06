Quantencomputing gilt weiterhin als eine der spannendsten, zugleich aber auch spekulativsten Zukunftstechnologien an der Börse. Während die Branche bei der kommerziellen Nutzung noch deutlich hinter dem Hype um künstliche Intelligenz zurückliegt, positionieren sich Unternehmen wie Rigetti Computing und D-Wave Quantum bereits für einen möglichen Durchbruch. Beide Unternehmen erhalten staatliche Unterstützung aus den USA und verfügen über erste Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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