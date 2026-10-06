München (ots) -Bei den FIRST STEPS Awards, den wichtigsten deutschen Auszeichnungen für junge Filmschaffende, ist die Kamerafrau Lea Dähne am Montag, 5. Oktober 2026 in Berlin mit dem Michael Ballhaus Preis ausgezeichnet worden. Geehrt wurde sie für ihre Bildgestaltung bei der BR-Koproduktion "Run Me Wild".Talentförderung hat beim Bayerischen Rundfunk eine lange Tradition. Mit einer eigenen Debüt-Redaktion engagiert sich der BR seit vielen Jahren erfolgreich für Nachwuchs- und Hochschulproduktionen und begleitet junge Filmschaffende auf ihrem Weg in die Branche. "Run Me Wild", das Langfilmdebüt von Regisseurin Catharina Lott, ist ein Beispiel für eine solche Erfolgsgeschichte: Der Film wurde in diesem Jahr bereits zuvor mit dem Deutschen Kamerapreis in der Kategorie Schnitt/Nachwuchs ausgezeichnet."Run Me Wild" ist hochkarätig besetzt mit Luna Jordan, Renée Gerschke, Johanna Wokalek und Thomas Loibl. Im Mittelpunkt steht die 19-jährige Toni (Luna Jordan), die mit den Folgen eines sexuellen Übergriffs kämpft. Als sie sich in die impulsive Anna (Renée Gerschke) verliebt, sieht sie eine Chance, sich von ihrer Vergangenheit zu befreien.Infos zum FilmRegie: Catharina LottDrehbuch: Madeleine HartungDarstellende: Luna Jordan, Renée Gerschke, Johanna Wokalek, Thomas Loibl u.a.Redaktion BR: Natalie Lambsdorff, redaktionelle Mitarbeit: Theodor FusbanProduktion: Narrative Way (Produzenten: Friedemann Goez, Jörg Balzer) in Koproduktion mit Apollonia Film (Produzenten: Paul Beck, Marius Beck) und dem Bayerischen Rundfunk in Zusammenarbeit mit der HFF München, gefördert von FFF Bayern, nordmediaAusführliche Infos zu "Run Me Wild" unter diesem Link (https://www.br.de/br-fernsehen/inhalt/film-und-serie/wir-foerdern-film/run-me-wild-film100.html)Infos zu den Filmen des Bayerischen Rundfunks im Kino, auf Festivals, im Fernsehen und in der ARD Mediathek finden Sie unter: www.wirfoerdernfilm.deWeitere Infos zu den FIRST STEPS Awards unter https://www.firststeps.dePressekontakt:BR-PressestelleGesine PucciE-Mail: gesine.pucci@br.deTel. +49 (0)89 5900-10556www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6365705