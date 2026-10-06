Dass Silber aktuell noch oberhalb der aus charttechnischer Sicht außerordentlich wichtigen Unterstützungsmarke von 60 US-Dollar notiert, ist vermutlich der einzige positive Aspekt in der aktuellen Situation.Das Aufwärtsmomentum erlahmte zuletzt zusehends. Erholungsversuche endeten, noch ehe sie richtig Fahrt aufnehmen konnten. Immer wieder wurde der Silberpreis auf den Preisbereich von 60 US-Dollar zurückgeworfen. Die Zeit drängt. Sollte dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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