Berlin (ots) -Kampagnenstart mit everwave: Mit den Impact-Tarifen holt jeder zusätzliche Euro im Monat ein Kilogramm Plastik aus Flüssen.Das Neo-Energy-Unternehmen PLAN-B NET ZERO startet heute "Wechseln wirkt", eine zweimonatige Kampagne für seine Impact-Tarife. Die Rechnung dahinter: Jeder Euro, den Kund:innen monatlich zu ihrem Ökostromtarif beitragen, holt ein Kilogramm Plastik aus Flüssen. Den Auftakt bildet vom 5. bis 19. Oktober ein gemeinsamer Sprint mit dem Impact-Unternehmen everwave, mit dem PLAN-B NET ZERO seit Dezember 2025 zusammenarbeitet. everwave holt mit Müllsammelbooten Plastik aus Flüssen, bevor es ins Meer gelangt, und hat dabei bereits über 3,1 Millionen Kilogramm gesammelt.So funktionieren die Impact-TarifeDas Prinzip ist bewusst einfach: Zum gewohnten Festpreistarif kommt ein monatlicher Wirkungsbeitrag von 1, 3 oder 5 Euro hinzu, und Kund:innen bestimmen selbst, welche Partnerinitiative unterstützt wird. Alles andere bleibt, wie es ist: derselbe Strom, derselbe Arbeitspreis, monatlich kündbar. Auf der Rechnung steht der Beitrag als eigene, nachvollziehbare Position.Im Oktober steht die Partnerschaft mit everwave im Mittelpunkt. Die Rechnung ist einfach: 1 Euro entspricht 1 Kilogramm Plastik, das everwave aus Flüssen sammelt, unter anderem in Kambodscha. Wer 5 Euro im Monat beiträgt, holt in drei Monaten 15 Kilogramm Müll aus dem Wasser. Die gesammelten Mengen werden unabhängig auditiert.Eine Stromrechnung hat jeder Haushalt, die Impact-Tarife machen daraus mehr: Schon 1 Euro mehr im Monat reicht für einen messbaren Beitrag zu saubereren Gewässern, ohne zusätzlichen Aufwand. Der Abschluss dauert wenige Minuten, Strom und Arbeitspreis bleiben gleich. Die Wirkungsstufe wählen Neukund:innen direkt beim Wechsel zu PLAN-B NET ZERO."Einen Stromvertrag schließt man ab, um zu sparen, und vergisst ihn dann wieder", sagt Julia Schnitger, Head of Marketing von PLAN-B NET ZERO. "Wir drehen das um: Der Wechsel selbst ist die Handlung, die etwas bewirkt. Nicht als Zusatz obendrauf, sondern als direkte Folge einer Entscheidung, die man ohnehin trifft. Und das Ergebnis lässt sich in Kilogramm nachrechnen.".Neo Energy und die Impact-TarifePLAN-B NET ZERO fasst seinen Ansatz unter dem Begriff Neo Energy zusammen: Strom ist dabei nicht mehr nur Vertrag und Rechnung, sondern ein transparenter, digitaler Teil des Alltags. Die Impact-Tarife sind die Stelle, an der dieser Ansatz für Kund:innen greifbar wird, weil aus einer Vertragsentscheidung ein messbares Ergebnis entsteht. Neo Energy beschreibt damit den Rahmen, in dem das Unternehmen sein Angebot weiterentwickelt; was Kund:innen konkret wählen und wofür sie bezahlen, ist der Impact-Tarif.Ablauf und AusblickDer gemeinsame Sprint läuft in zwei Phasen: Vom 5. bis 19. Oktober stehen everwave und seine Einsätze an Flüssen im Mittelpunkt, etwa die Sammelaktionen in Kambodscha. Die Kampagne lädt dazu ein, selbst Teil dieser Arbeit zu werden. Begleitet wird die Kampagne auf Instagram, TikTok und in der PLAN-B-Neo App. Nach Abschluss des Sprints veröffentlicht PLAN-B NET ZERO das Gesamtergebnis.Anschließend öffnet sich "Wechseln wirkt" für alle Impact-Partner des Unternehmens. Im November folgt ein weiterer Partner-Sprint, zum Kampagnenende am 30. November ein öffentlicher Wirkungsnachweis. Alle Informationen zu den Impact-Tarifen (https://planbnetzero.com/tarife/impact).Über PLAN-B NET ZERODie PLAN-B NET ZERO AG etabliert eine neue Kategorie im europäischen Energiemarkt: Neo Energy. Das Unternehmen verbindet Energieversorgung mit digitalen Technologie-, Steuerungs- und Plattformlösungen und positioniert sich damit als dynamisch wachsender Anbieter integrierter Neo-Energy-Lösungen. Analog zu den Entwicklungen im Fintech-Bereich überträgt PLAN-B die Prinzipien digitaler Disruption konsequent auf den Energiemarkt. Mit Neo Energy verfolgt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das klassische Energieversorgung mit digitaler Kundeninteraktion, Datenintelligenz und skalierbaren Technologielösungen verknüpft. Seit der Neuausrichtung im Jahr 2023 hat PLAN-B eine Nutzerbasis von rund 115.000 Plattform-Usern (davon rund die Hälfte eigene Stromkunden in Belieferung; Stand: 30. Juni 2026) aufgebaut und einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mehr als 60 Mio. Euro erreicht. Damit zählt PLAN-B nach eigener Einschätzung zu den am schnellsten wachsenden Energieplattformen in der DACH-Region.Weitere Informationen unter: www.planbnetzero.comÜber everwaveeverwave säubert die Umwelt: Mit Müllsammelbooten auf Flüssen verhindert das Unternehmen, dass Abfälle in die Ozeane gelangen. Unterstützt durch künstliche Intelligenz wird der Müll erkannt und analysiert; das gesammelte Material wird anschließend auf umweltschonende Weise weiterverarbeitet. everwave organisiert langfristige, ganzheitliche Reinigungsprojekte - unter anderem in Albanien, Thailand und Kambodscha - und sorgt so für saubere Flüsse und Meere. Bis heute hat das Unternehmen bereits über 3,1 Millionen Kilogramm Müll aus Flüssen gesammelt. Neben dem operativen Einsatz vor Ort sensibilisiert everwave auch die Öffentlichkeit und inspiriert andere Unternehmen, gemeinsam aktiv zu werden.Weitere Informationen https://everwave.de/Pressekontakt:Julia Schnitgerpresse@planbnetzero.comOriginal-Content von: PLAN-B NET ZERO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175322/6365715