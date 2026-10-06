Zürich (ots) -Der HEV Schweiz trauert um Hans Egloff. Mit ihm verliert der Hauseigentümerverband eine profilierte Stimme. Hans Egloff hat sich über drei Jahrzehnte hinweg in diversen Funktionen engagiert und unermüdlich für das Privateigentum eingesetzt.Traurig und tief betroffen erfuhr der HEV Schweiz vom unerwarteten Tod seines ehemaligen Präsidenten Hans Egloff. Der erfahrene, prägnante Politiker, Rechtsanwalt und Vorkämpfer für die Anliegen der Wohn- und Grundeigentümer ist in seinem 67. Altersjahr plötzlich und unerwartet verstorben.Hans Egloff war eine prägende Persönlichkeit für den Hauseigentümerverband. Er gehörte von 2011 bis 2019 dem Nationalrat an, wo er als Mitglied der Kommission für Rechtsfragen sowie der Kommission für Wirtschaft und Abgaben etliche wichtigen Geschäfte mitprägte. 2014 gründete er als Co-Präsident die Parlamentarische Gruppe "Wohn- und Grundeigentum" in Bern.2004 wurde Hans Egloff in den Vorstand des HEV Schweiz gewählt, den er von 2012 bis 2024 präsidierte. Unter seiner Präsidentschaft hat sich der HEV Schweiz erfolgreich gegen diverse eigentumsfeindliche Volksinitiativen zur Wehr gesetzt. Sodann hat sich Hans Egloff während seiner Präsidialzeit der Forderung zur Abschaffung der Besteuerung des Eigenmietwertes auf selbstgenutztem Wohneigentum verschrieben und während etlicher Jahre zur Vorbereitung der politischen Lösung durch die Vorlage zum "Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung" beigetragen.Hans Egloff gebührt Anerkennung für seine stets ruhige, sachliche und ausgleichende Lenkung der Verbandsgremien. 2022 konnte an der Delegiertenversammlung sodann die "Verfassung" des HEV Schweiz mit der Totalrevision der Verbandstatuten auf die Zukunft ausgerichtet werden.Der Hinschied von Hans Egloff trifft den HEV Schweiz. Seiner Ehefrau, seiner Familie sowie seinem nächsten Umfeld sprechen wir unser herzliches Beileid aus.Pressekontakt:HEV SchweizUrs Pfenninger, Direktor HEV SchweizTel.: +41/44/254'90'20Mobile: +41/79/824'55'66E-Mail: info@hev-schweiz.chOriginal-Content von: HEV Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000982/100942785