Salzkammergut (ots) -In der österreichischen Golfregion "Golf & Seen" treffen acht unterschiedliche Golfplätze auf die Landschaft des Salzkammerguts und Salzburger Landes. Dazu kommen 18 Golfhotels, regionale Küche und jede Menge Möglichkeiten für die Zeit nach dem letzten Hole.Ein Golfurlaub voller Abwechslung: Vom 9-Loch-Platz bis zum 18-Loch-Championship-Course reicht die Auswahl. Die 8 Golflpätze: Golfclub am Attersee, GC Am Mondsee, GC Drachenwand, GC Gut Altentann, GC Regau Attersee-Traunsee, Golfclub Salzburg, GC Salzkammergut Bad Ischl und GC Waldhof, sorgen dafür, dass kaum eine Runde der anderen gleicht.Herbst ist Golfzeit: Angenehme Temperaturen, weniger Trubel und wechselnde Bedingungen machen den Herbst zur besonderen Jahreszeit für Golfer. Dazu kommt die Landschaft, die jetzt mit klaren Bergsilhouetten und bunten Wäldern für die passende Kulisse sorgt.Und nach dem Spiel? Auch abseits des Fairways wird es hier nicht langweilig. Attersee, Mondsee, Fuschlsee, Wolfgangsee und Traunsee erweitern den Golfurlaub um zahlreiche Möglichkeiten. Spaziergang am Wasser, Wanderungen, Radtouren oder Ausflüge in die nahe Stadt Salzburg.Genuss & Erholung gehören zum Golfsport dazu: Regionale Spezialitäten, gemütliche Wirtshäuser und die Küche der Golfclubrestaurants machen Golf & Seen auch kulinarisch interessant. Für Entspannung nach der sportlichen Aktivität sorgen die 18 Golfhotels. Viele davon bieten Pool, Sauna, Wellness- und Massageangebote. So bekommt auch die Erholung ihren Platz.Golf & Seen verbindet damit genau das, was einen gelungenen Golfherbst ausmacht: Abwechslungsreiche Plätze, kurze Wege, Landschaft, Genuss und Zeit zum Abschalten. Weitere Informationen, Angebote und die kostenlose Golf & Seen Broschüre unter: www.golfundseen.atPressekontakt:Salzkammergut Tourismus Marketing GmbHinfo@golfundseen.athttps://www.golfundseen.atOriginal-Content von: Salzkammergut Tourismus Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100104121/100942784