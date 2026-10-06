München (ots) -Auch in den kommenden Jahren werden ARD und ZDF von den Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen live berichten. SportA, die gemeinsame Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, verständigte sich mit dem DFB über den Erwerb von exklusiven Medienrechten an sämtlichen Länderspielen der Frauen bis ins Jahr 2031.Das Rechtepaket umfasst alle Spiele der UEFA Nations League der Frauen sowie die Qualifikations- und Vorbereitungsspiele für die UEFA EURO 2029 und die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2031. Die erworbenen Rechte können live und nachverwertend auf allen Verbreitungswegen genutzt werden.ARD-Programmdirektorin Christine Strobl: "ARD und ZDF stehen weiterhin an der Seite des Frauen-Fußballs in Deutschland, und mit der Verlängerung unserer Vereinbarung mit dem DFB setzen wir dafür ein deutliches Statement. Wir freuen uns sehr, die deutschen Fußball-Frauen weiterhin im Ersten, in der ARD Mediathek, im Hörfunk und in allen anderen ARD- und Sportschau-Angeboten live und umfassend zeigen zu können."Bettina Schausten, Chefredakteurin des ZDF: "Die Verlängerung der Vereinbarung ist ein wichtiges Signal für den Frauenfußball in Deutschland. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf attraktive Spiele freuen - präsentiert von starken öffentlich-rechtlichen Partnern in gewohnt hoher journalistischer Qualität."Das nächste Fußball-Länderspiel der Frauen im Programm der ARD ist die Begegnung Deutschland - Japan am Dienstag, 13. Oktober 2026. Ab 17:35 Uhr (Anstoß: 17:45 Uhr) übertragen Das Erste und die ARD Mediathek live aus Bremen, Claus Lufen und Almuth Schult moderieren die Sendung, Reporterin der Partie ist Stephanie Baczyk.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6365731