Mainz (ots) -Auch in den kommenden Jahren werden ARD und ZDF von den Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen live berichten. SportA, die gemeinsame Sportrechteagentur von ARD und ZDF, verständigte sich mit dem DFB über den Erwerb von exklusiven Medienrechten an sämtlichen Länderspielen der Frauen bis ins Jahr 2031.Das Rechtepaket umfasst alle Spiele der UEFA Nations League der Frauen sowie die Qualifikations- und Vorbereitungsspiele für die UEFA EURO 2029 und die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2031. Die erworbenen Rechte können live und nachverwertend auf allen Verbreitungswegen genutzt werden."Ein wichtiges Signal für den Frauenfußball in Deutschland"ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Die Verlängerung der Vereinbarung ist ein wichtiges Signal für den Frauenfußball in Deutschland. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf attraktive Spiele freuen - präsentiert von starken öffentlich-rechtlichen Partnern in gewohnt hoher journalistischer Qualität."ARD-Programmdirektorin Christine Strobl: "ARD und ZDF stehen weiterhin an der Seite des Frauenfußballs in Deutschland, und mit der Verlängerung unserer Vereinbarung mit dem DFB setzen wir dafür ein deutliches Statement. Wir freuen uns sehr, die deutschen Fußballfrauen weiterhin im Ersten, in der ARD Mediathek, im Hörfunk und in allen anderen ARD- und Sportschau-Angeboten live und umfassend zeigen zu können."Das nächste Länderspiel: Deutschland - Australien live im ZDFDas nächste Fußball-Länderspiel der DFB-Frauen ist bereits am Freitag, 9. Oktober 2026, ab 20.15 Uhr im ZDF zu sehen - es ist das erste der zwei Länderspiele im Oktober gegen die Finalisten der Asienmeisterschaft 2026. Bei "sportstudio live" ist die Partie Deutschland - Australien zu sehen. Die ZDF-Übertragung aus dem Wildpark-Stadion in Karlsruhe moderiert Lili Engels, als Expertin ist Kathrin Lehmann im Einsatz. Das Spiel in Karlsruhe, das um 20.30 Uhr angepfiffen wird, kommentiert Gari Paubandt. Vier Tage später folgt das Spiel der DFB-Frauen gegen Asienmeister Japan im Bremer Weserstadion, das in der ARD zu sehen ist.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "sportstudio live" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "sportstudio live" streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformationen zu "sportstudio live"-Übertragungen im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6365729