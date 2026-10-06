Bad Wimpfen (ots) -- Langfristiges Engagement: Lidl bleibt "Offizieller Frische-Partner" (Official Fresh Food Partner) der IHF Handball-Weltmeisterschaften der Frauen und Männer 2027 und 2029 und präsentiert dort weiterhin den "Best Young Player Award". Zudem ist Lidl "Offizieller Frische-Partner" der U20-Frauen- und U21-Männer-Weltmeisterschaften.- Zehnjähriges Jubiläum: Anfang 2027 feiern Lidl und die International Handball Federation (IHF) das zehnjährige Bestehen ihrer Partnerschaft.- Aktivierung für Fans und Nachwuchs: Fortführung von Lidl Kids Team Programm, Lidl Youth Camp, Frische Lounge und Best Young Player Award.Lidl baut seine globale Präsenz im Handball weiter aus und bleibt "Offizieller Frische-Partner" der Weltmeisterschaften der International Handball Federation (IHF). Die Vertragsverlängerung umfasst die IHF Handball-Weltmeisterschaften der Frauen und Männer 2027 und 2029 sowie die U20-Frauen- und U21-Männer-Weltmeisterschaften und bildet die Grundlage für die Fortsetzung der Zusammenarbeit bis 2030.Die Vertragsverlängerung fällt in ein besonderes Jahr: Anfang 2027 begehen Lidl und die IHF das zehnjährige Bestehen ihrer Zusammenarbeit - pünktlich zur Herren-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland. Seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 2017 hat Lidl seine internationale Präsenz im Handballsport kontinuierlich ausgebaut, Millionen von Fans erreicht und eine aktive Lebensweise, geprägt von Bewegung, Sport sowie einer ausgewogenen Ernährung mit frischen Lebensmitteln, auf einer der größten Bühnen des internationalen Sports präsentiert. Außerdem begleitet Lidl die Europameisterschaften der Europäischen Handball Föderation (EHF) der Männer und Frauen 2026 und 2028, die Qualifikationsspiele sowie den EHF EURO Cup der Männer als Partner. Zusätzlich unterstützt Lidl auf nationaler Ebene die Nationalverbände der Frauen und Männer in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Kroatien, Schweden, Slowenien und Österreich und ist damit der größte Partner im Handball. Besonders für die deutschen Handballfans ist das ein Heimspiel: Nach der Männer-WM 2027 in Deutschland geht auch die IHF Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2029 unter anderem in Deutschland an den Start.Eine aktive Lebensweise auf und neben dem SpielfeldAls "Offizieller Frische-Partner" verbindet Lidl Spitzensport mit einer ausgewogenen Ernährung und einer aktiven Lebensweise. Im Mittelpunkt stehen Aktivierungen, die Fans jeden Alters zusammenbringen und zeigen, wie Bewegung und frische Lebensmittel zusammengehören.Dazu gehören das Lidl Kids Team Programm, bei dem Kinder gemeinsam mit den Nationalteams aufs Spielfeld einlaufen, das internationale Lidl Youth Camp zur Förderung junger Talente, die Frische Lounge mit frischem Obst, Gemüse und unverarbeiteten Alesto-Nüssen sowie der exklusive Best Young Player Award für herausragende Nachwuchsspieler.Robin Ruschke, Head of Marketing, Senior Vice President, Lidl Stiftung & Co. KG, sagt: "Seit zehn Jahren verbindet uns mit den IHF-Weltmeisterschaften eine starke Partnerschaft, die weit über klassisches Sponsoring hinausgeht. Gemeinsam schaffen wir Erlebnisse, die Menschen für den Handball begeistern und zu einer aktiven Lebensweise sowie einer ausgewogenen Ernährung inspirieren. Ich freue mich darauf, gemeinsam das nächste Kapitel aufzuschlagen und auch in den kommenden Jahren Fans auf der ganzen Welt mitzureißen."Hassan Moustafa, IHF-Präsident, sagt: "Ich freue mich sehr, dass wir unsere Partnerschaft mit Lidl bei unseren IHF-Weltmeisterschaften bis 2030 fortsetzen. Lidl ist ein sehr engagierter Partner, der unsere Vision teilt, den Handball weltweit weiterzuentwickeln und über den Sport Menschen zusammenzubringen. Unsere Zusammenarbeit findet nicht nur auf dem Spielfeld statt, sondern auch darüber hinaus. Sie reicht von der Begeisterung junger Fans durch das Lidl Kids Team bis hin zur Auszeichnung aufstrebender Talente mit dem Best Young Player Award. Im Namen der IHF danke ich Lidl herzlich für das Vertrauen und das leidenschaftliche Engagement für die Zukunft unseres Sports."Mit der Verlängerung der Partnerschaft setzt Lidl sein langfristiges internationales Engagement im Sport fort. Durch authentische Fan-Erlebnisse, internationale Aktivierungen und die Verbindung von Spitzensport mit frischen Lebensmitteln möchte das Unternehmen auch künftig Menschen weltweit ansprechen und die internationale Handball-Community langfristig begleiten.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6365728