München (ots) -- Jury nominiert drei Social-Media-Persönlichkeiten für den Blauen Panther- Abstimmungszeitraum: 6. Oktober 2026 - 21. Oktober 2026 unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting (http://www.blauerpanther.com/Publikumsvoting)- Medienminister Dr. Florian Herrmann, MdL: "Starker Social-Media-Content lebt von einer starken Community. Deshalb hat beim Publikumspreis das Publikum das Wort."- Blauer Panther für das Team von "Dinge Erklärt - Kurzgesagt" und "Kurzgesagt - In a Nutshell" mit @KurzgesagtDE und @kurzgesagt- Medienminister Dr. Florian Herrmann, MdL: "'Kurzgesagt' zeigt eindrucksvoll, wie sich komplexe Themen verständlich, kreativ und auf höchstem Niveau für Social Media vermitteln lassen."- Große Award Show am 21. Oktober in der BMW Welt MünchenAb heute sind die Zuschauerinnen und Zuschauer bis zum 21. Oktober 2026 dazu aufgerufen, den Publikumspreis "Beliebteste Social-Media-Persönlichkeit" 2026 zu wählen. Nominiert sind:- Sophie Breuer für den Mut, die Offenheit und die Ermutigung, persönliche Grenzen zu überwinden mit @sophiebreuer99Die Jury (Auszug): "Durch ihr nahbares Storytelling gelingt es Sophie Breuer, die Themen mentale Gesundheit und persönliche Weiterentwicklung aus der theoretischen Ecke mitten in die Lebensrealität junger Menschen zu holen. (...) In einer digitalen Welt, die häufig von Vergleichen und inszenierter Perfektion geprägt ist, setzt Sophie Breuer einen wohltuenden Akzent der Empathie und Verletzlichkeit."Sophie Breuer: "Ich? Nominiert? Für den Blauen Panther? Bis ich das begreife, wird es noch ein bisschen dauern, aber wie toll ist es wieder zu sehen, was aus Mut alles entstehen kann?! Gerade weil die Welt sich manchmal ganz schön schwer anfühlen kann und wir jeden Tag so viel Negatives mitbekommen, möchte ich mit meinem Content ein bisschen das Gegenteil davon schaffen: Menschen wieder mehr Leichtigkeit schenken, sie zum Lachen bringen und sie daran erinnern, ihren Mut nicht zu verlieren. Dass ich genau dafür nominiert bin, berührt mich wirklich sehr, weil ich weiß, wie viele Menschen da draußen manchmal genau so einen kleinen Mutmacher brauchen."- Marcant für die politische Aufklärungsarbeit, die direkten Begegnungen und die kritische Einordnungmit @vollmarcantDie Jury (Auszug): "Seine Methode basiert auf kluger, hartnäckiger Fragetechnik und einem hoch präsenten Gespür für die Dynamik der Straße. (...) Als dynamisch geschnittene Kurzvideos auf TikTok, Instagram und YouTube erreichen seine Beiträge Millionen von Menschen. Marcant baut damit ein reichweitenstarkes Gegengewicht zu Falschinformationen und demokratiefeindlichen Inhalten auf."- Denise Marko für die Aufklärungsarbeit und dafür, Inklusion und Selbstbestimmung sichtbar zu machen mit @denisemarkoDie Jury (Auszug): "Denise Marko zeigt mit jeder ihrer Veröffentlichungen, dass gelebte Inklusion kein abstraktes Thema ist, sondern von Haltung, Lebensfreude und Sichtbarkeit lebt. Sie ist Identifikationsfigur, Mutmacherin und eine kraftvolle Botschafterin für echte gesellschaftliche Teilhabe."Denise Marko: "Ich zeige mein Leben mit Behinderung, weil es genauso zum Alltag gehört wie jedes andere Leben auch. Wenn mir Menschen schreiben, dass sie durch mich mutiger geworden sind, sich mehr zutrauen oder manches plötzlich mit anderen Augen sehen, dann weiß ich, warum ich das mache. Dass diese Sichtbarkeit jetzt mit einer Nominierung für den Blauen Panther gewürdigt wird, bedeutet mir sehr viel. Denn gerade in einer Zeit, in der wieder stärker darüber diskutiert wird, wer dazugehört und wer nicht, möchte ich eines ganz deutlich zeigen: Menschen mit Behinderung gehören nicht an den Rand. Wir gehören mitten in diese Gesellschaft - in den Alltag, in die Medien und auf große Bühnen."Medienminister Dr. Florian Herrmann, MdL: "Starker Social-Media-Content lebt von einer starken Community. Deshalb hat beim Publikumspreis das Publikum das Wort. Mit Sophie Breuer, Marcant und Denise Marko stehen drei Persönlichkeiten zur Wahl, die mit ganz unterschiedlichen Themen und auf ihre jeweils eigene Art viele Menschen erreichen und bewegen. Also: Mitmachen, abstimmen und mitfiebern!"Mit dem Blauen Panther 2026 als "Wegweisendes, digitales Wissensformat" wird stellvertretend für das Team von "Kurzgesagt" Gründer Philipp Dettmer für "Dinge Erklärt - Kurzgesagt" und "Kurzgesagt - In a Nutshell" mit @KurzgesagtDE und @kurzgesagt ausgezeichnet.Die Jury (Auszug): "Aus einer Münchner Idee ist eine weltweit erfolgreiche Wissensmarke geworden, die ein Millionenpublikum auf mehreren Kontinenten erreicht und Menschen unterschiedlichster Herkunft für Wissenschaft, Bildung und gesellschaftliche Fragen begeistert."Elisabeth Staib und Philip Laibacher von "Kurzgesagt" in Vertretung von Philipp Dettmer: "Wir freuen uns sehr über den Blauen Panther und sind stolz, als Animationsstudio aus München für unsere Arbeit im Bereich Edutainment gewürdigt zu werden. Die Auszeichnung ist für uns eine große Ehre. Unser Dank gilt unserem gesamten Team aus leidenschaftlichen Redakteur:innen, Illustrator:innen und Animator:innen und viele anderen, die jeden Tag daran arbeiten, noch spannendere und schönere Geschichten zu erzählen und Menschen für Wissenschaft zu begeistern."Medienminister Dr. Florian Herrmann, MdL: "Mit 'Dinge Erklärt - Kurzgesagt' und 'Kurzgesagt - In a Nutshell' zeichnen wir zudem ein wegweisendes digitales Wissensformat made in Bavaria aus. 'Kurzgesagt' schafft es, komplexe Themen aus Wissenschaft und Gesellschaft kompakt, verständlich und mit einer unverwechselbaren Bildsprache zu vermitteln. Was 2013 in München begann, erreicht heute ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt. Ein großartiges Beispiel für kreativen und zugleich fundierten Social-Media-Content aus Bayern mit internationaler Strahlkraft. Herzlichen Glückwunsch an Philipp Dettmer und das gesamte Team!"Nominierte für den Publikumspreis "Beliebteste Familienshow"Die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten bereits darüber abstimmen, welches der drei von der Jury als "Beliebteste Familienshow" nominierten Formate den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 21. Oktober 2026 bei der großen Award Show mit nach Hause nehmen darf. Zur Wahl standen:- "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf (Florida Entertainment GmbH im Auftrag von Joyn / ProSieben)- "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Kai Pflaume (i&u Studios GmbH im Auftrag des NDR für Das Erste)- "Wer weiß wie wann was war?" mit Barbara Schöneberger und Stefan Raab (Raab Entertainment im Auftrag von RTL)Nominierte für die Jurypreise "Bester Schauspieler" und "Beste Schauspielerin" des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026- Hendrik Duryn für die herausragende Darstellung des Stefan Vollmer in "Der Lehrer" (MadeFor Film für RTL)- Johannes Hegemann für die herausragende Darstellung des Oliver Knöbel / der Olivia Jones in "Olivia" (Florida Film für das ZDF)- Burghart Klaußner und Jean-Yves Berteloot für die herausragende Darstellung von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle in "An einem Tag im September" (ZDF-Auftragsproduktion in Zusammenarbeit mit ARTE, Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH und made in munich content & films GmbH)- Derya Akyol für die herausragende Darstellung der Mila Göcmen in "Euphorie" (Zeitsprung Pictures GmbH im Auftrag von RTL / RTL+)- Via Jikeli für die herausragende Darstellung der Ayla Güner in "High Stakes" (Odeon Fiction GmbH im Auftrag von ZDFneo)- Magdalena Laubisch für die herausragende Darstellung der Rebecca Henselmann in "Die Nichte des Polizisten" (Gabriela Sperl für W&B Television GmbH im Auftrag von SWR und NDR in Zusammenarbeit mit EPO-Film für die ARD)Welche Schauspielerin und welche/r Schauspieler die Auszeichnungen erhalten, wird am 21. Oktober 2026 in der großen Award Show verkündet.Diese Preisträgerinnen und Preisträger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026 stehen bereits festWie im vergangenen Jahr setzt das Showkonzept des von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produzierten "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auch 2026 konsequent die Ausgezeichneten szenisch in den Mittelpunkt. Bis auf wenige Ausnahmen werden alle Preisträgerinnen und Preisträger im Vorfeld des Blauen Panther kommuniziert und erhalten einen individuell gestalteten Showmoment - entwickelt im kreativen Austausch mit ihnen selbst. Ob emotional, überraschend oder künstlerisch inszeniert: Die Ehrung wird zu einem persönlichen Erlebnis, das die Leistung der Preisträgerinnen und Preisträger auf besondere Weise würdigt.Über den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten zum "Blauer Panther - TV & Streaming Award" darf sich in diesem Jahr Johannes B. Kerner freuen. Er wurde von Dr. Markus Söder per Live-Schalte in einer Aufzeichnung seiner erfolgreichen Show "Der Quiz-Champion" überrascht.Michael Souvignier und Till Derenbach werden mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Dokumentationsdrama" und die herausragende Produktionsleistung in "Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen" (Zeitsprung Pictures GmbH in Koproduktion mit der Spiegel TV GmbH, im Auftrag von NDR, BR, SWR, WDR, RBB, MDR, HR, SR und Radio Bremen für die ARD) ausgezeichnet.Markus Brauckmann (herausragendes Drehbuch) und Christian Twente (herausragende Regie) werden mit dem Blauen Panther 2026 für den "Besten Dokumentarfilm" von "Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France" (LEONINE Documentaries im Auftrag von Sky Deutschland) ausgezeichnet.Franz Hinterbrandner und Max Reichel werden mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Factual-Entertainment-Format" für Produktion und Kamera in "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" (Timeline Production im Auftrag des Bayerischen Rundfunks für die ARD Mediathek) ausgezeichnet.Nathan Goldblat wird mit dem Blauen Panther 2026 für die "Beste investigative Leistung" für die Dokumentationsserie "How to kill a puppy and get rich - Die Hunde-Mafia" (Film Five GmbH im Auftrag von Joyn / ProSieben) ausgezeichnet.Andreas Bareiss wird mit dem Blauen Panther 2026 für die "Beste Serie" und die herausragende Leistung als Produzent von "Unfamiliar" (Gaumont für Netflix) ausgezeichnet.Arndt Stüwe wird mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Drehbuch" und die Leistung als Creator und Drehbuchautor von "Hundertdreizehn" (Windlight Pictures und Satel Film in Koproduktion mit dem ORF, dem WDR und der ARD Degeto Film für die ARD) ausgezeichnet.Annette Frier (Co-Produzentin und Hauptdarstellerin) und Sonja Schönemann (Autorin) werden für die "Besondere kreative Gesamtleistung" bei "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" (Brainpool TV und Good Humor für SAT.1 / Joyn) mit dem Blauen Panther 2026 ausgezeichnet.Staraufgebot in der Pre-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" ab 17 UhrDurch die große Award Show führt in diesem Jahr erneut ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek.Schon bevor die große Show startet, können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Pre-Show ab 17 Uhr auf ein tolles Staraufgebot bei unseren Moderatorinnen und Moderatoren live im Stream freuen: Auf dem Blue Carpet empfängt Content Creator Alessandro Capasso (@sandrocap) die Stars. Cathy Hummels (@cathyhummels) ist in diesem Jahr als VIP- & Backstage-Moderatorin in der BMW Welt unterwegs und blickt für die Zuschauerinnen und Zuschauer hinter die Kulissen und spricht mit den Gästen. In der Streaming Lounge dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Twitch-Streamerin Nova (@starletnova) und Rocket Beans-Moderator und DJ Daniel "Schröck" Schröckert (@kinoplusdaniel) freuen, die mit interessanten Talks, Community-Fragen, Spielen und Einspielern auf die bevorstehende Award Show einstimmen. Ab 19 Uhr feiern die beiden mit den Zuschauerinnen und Zuschauern die Watch Party zur Live-Show auf den Twitch-Kanälen von Rocket Beans TV und Starletnova sowie bei YouTube auf dem Kino+-Kanal von RBTV.Die Pre-Show (ab 17 Uhr) und die Preisverleihung (ab 19 Uhr) werden im Livestream auf www.blauerpanther.com gezeigt. Die Preisverleihung wird zudem ab 19 Uhr live in der ARD Mediathek gestreamt und wird am gleichen Abend im BR Fernsehen ab 22:45 Uhr ausgestrahlt. Die Sendung steht anschließend in der ARD Mediathek, im ZDF Streaming-Portal und in der 3sat Mediathek zur Verfügung. Auch in diesem Jahr werden Joyn und RTL+ die Pre-Show und die Award Show live streamen.Die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026Unter dem Vorsitz von Stefan Feldmann, Chef des Protokolls der Bayerischen Staatsregierung, setzt sich die unabhängige Jury aus erfahrenen Medienexpertinnen und -experten zusammen, die ihre Entscheidungen gemeinsam auf Basis journalistischer, kreativer und technischer Qualität der eingereichten Beiträge treffen.Die Jurymitglieder 2026 sind: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Sasha Bühler (ehem. Netflix), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Dániel Koren (RTL Deutschland), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Lars Penck (Amazon MGM Studios), Prof. Bettina Reitz (Präsidentin der Hochschule für Fernsehen und Film München a.D.), Marco Risch (Content Creator & Creative Director), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).Partner des "Blauer Panther - TV & Streaming Award":- BMW, offizieller Mobility- und Locationpartner- Disney+, Partner- Gahrens + Battermann, Technikpartner- THE SPOT media & film, offizieller Medienpartner- TiVo, offizieller Smart TV & Streaming Tech PartnerDie Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Group, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Der Blaue Panther ist eine Auszeichnung aus der Branche für die Branche und geht auf eine Initiative der Bayerischen Staatskanzlei zurück, die damit die Vielfalt und Qualität der Fernseh- und Streaminglandschaft würdigt.Eine Auszeichnung mit dem Blauen Panther für deutschsprachige Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen ist in fünf Kategorien möglich: "Information / Journalismus", "Fiktion", "Entertainment", "Kultur / Bildung" und "Social Media". In den Kategorien "Entertainment" und "Social Media" sind zudem Publikumspreise möglich. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Zusätzlich wird ein von der Bayerischen Staatskanzlei mit 10.000 Euro dotierter Nachwuchspreis vergeben.Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und seit 2025 von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produziert. Der Blaue Panther findet im Rahmen der MEDIENTAGE München (21. - 23. Oktober 2026) statt, die in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum feiern.Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auf Social Media:Instagram: https://www.instagram.com/blauerpanther_award/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/blauerpanther-award/TikTok: https://www.tiktok.com/@blauerpanther_award?_t=8kQNBXUlzdp&_r=1YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRm86s5yJBMLhWR9xTe1VtAPressekontakt:Fink-Wuest Kommunikation GmbHPetra Fink-WuestTel: 0151-61109353pfw@fink-wuest-kommunikation.deOriginal-Content von: Blauer Panther - TV & Streaming Award, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164525/6365724