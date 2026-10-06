In der vergangenen Woche hatten sechs Unternehmen der Energiekonzepte Deutschland (EKD)-Gruppe einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Leipzig gestellt. Die Richter bestellten nun Lucas Flöther von der Kanzlei Flöther & Wissing zum vorläufigen Insolvenzverwalter für alle diese Gesellschaften. Zudem hieß es in einer gemeinsamen Presseerklärung vom Montagabend, dass auch die siebte Gesellschaft der Gruppe, die ES Energiesysteme GmbH aus Edermünde in Kürze einen Insolvenzantrag stellen werde. Flöther will den Geschäftsbetrieb aller Unternehmen im vorläufigen Verfahren fortführen. Die Löhne und Gehälter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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