Der Wunsch von Google-Docs-User:innen wurde endlich erhört. Der Editor bekommt jetzt eine Markdown-Unterstützung von Google verpasst. Warum sich das nicht nur für die Nutzer:innen lohnt. Google arbeitet stetig an Verbesserungen seiner Dienste. Für Google Docs hatte das Unternehmen zuletzt im Februar 2026 die Gemini-Integration vertieft. Seither lassen sich Dokumente in wenigen Minuten zu Audiodateien zusammenfassen. Jetzt nimmt Google eine weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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