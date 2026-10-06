Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv Bern - Mit der Einreichung des Referendums gegen den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)» wird der Entscheid über die Aufhebung des Neubauverbots für Kernkraftwerke an die Urne getragen. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv setzt sich mit Nachdruck für den Gegenvorschlag ein, denn die Schweiz braucht alle klimaschonenden Optionen statt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab