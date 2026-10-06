Amsterdam, Leipzig (ots) -Webfleet, die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone, baut die Zusammenarbeit mit Mobito weiter aus. Mobito ist eine Plattform zur Auswertung vernetzter Fahrzeugdaten. Die Partnerschaft soll Organisationen, die Mobilitäts- und Transportlösungen entwickeln, den Zugang zu vernetzten Fahrzeugdaten erleichtern.Mobito aggregiert und verarbeitet Informationen aus Fahrzeugflotten, um daraus nutzbare Erkenntnisse für Unternehmen, Kommunen, Verkehrsbehörden, Infrastrukturverantwortliche und Technologieanbieter zu gewinnen. Erst im September hatten Webfleet und Mobito anlässlich der IAA TRANSPORTATION den Commercial Trip Monitor (https://www.webfleet.com/de_de/webfleet/resources/data/commercial-trip-monitor/) vorgestellt, um die Verkehrsbedingungen für Fuhrparks in Europas Städten aufzuzeigen.Im Rahmen der weiterführenden Zusammenarbeit wird Mobito künftig als exklusiver Vertriebs- und Vermarktungspartner ausgewählter aggregierter und anonymisierter Webfleet-Datensätze aus vernetzten Fahrzeugen agieren. Die Partnerschaft erleichtert Organisationen den Zugang zu Fahrzeugdaten, die unter anderem für Verkehrs- und Transportanalysen, Stadtplanung, Kartierungsanwendungen sowie die Bewertung des Straßenzustands genutzt werden können.Durch die Bereitstellung ausgewählter Daten über Mobito macht Webfleet seine Erkenntnisse aus vernetzten Fahrzeugen auch für Anwendungen außerhalb des Flottenmanagements nutzbar und unterstützt damit datenbasierte Innovationen im Mobilitätssektor."Daten aus vernetzten Fahrzeugen können wertvolle Erkenntnisse liefern, die weit über die einzelne Flotte hinausreichen", sagt Jan-Maarten de Vries, President Fleet Management Solutions bei Bridgestone. "Sie helfen dabei, Verkehrsströme und Mobilitätsmuster besser zu verstehen. Mobito verfügt über die notwendige Expertise, diese Daten für konkrete Anwendungsfälle nutzbar zu machen und so fundiertere Entscheidungen im Mobilitätsbereich zu unterstützen."George Cambanis, CEO und Mitgründer von Mobito, ergänzt: "Durch die erweiterte Zusammenarbeit können wir die hochwertigen Daten von Webfleet für eine wachsende Zahl von Anwendungen im Unternehmens- und öffentlichen Sektor nutzen. Unser Ziel ist es nicht nur, den Zugang zu diesen Daten zu erleichtern, sondern sie noch stärker in die Prozesse unserer Kunden einzubinden und mit weiteren Mobilitätsdaten zu verknüpfen. Auf diese Weise lassen sich neue Erkenntnisse gewinnen, etwa zur Leistungsfähigkeit von Elektrofahrzeugen, zur Verkehrssicherheit oder zu wichtigen Transportkorridoren."Die bereitgestellten Datensätze werden ausschließlich in aggregierter und anonymisierter Form zur Verfügung gestellt und entsprechen den geltenden Datenschutzvorgaben. Webfleet und Mobito haben entsprechende Maßnahmen implementiert, um die Privatsphäre zu schützen und die Identifizierung einzelner Fahrer, Fahrzeuge oder Flottenkunden auszuschließen.Fotomaterial: https://we.tl/t-9oRSCHjifSXtSLnbCopyright: WebfleetÜber WebfleetWebfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 50.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 25 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.Webfleet trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.Weitere Informationen unter: webfleet.com. Folgen Sie uns auf X @WebfleetNews (https://x.com/WebfleetNews) und LinkedIn @Webfleet (https://www.linkedin.com/showcase/webfleet/). Weitere Informationen über Bridgestone finden Sie unter Bridgestone.com (https://www.bridgestone.com/regional/europe_cis/) und im Bridgestone Newsroom (https://press.bridgestone-emea.com/).Über Mobito TechnologyMobito ist eine Plattform für die intelligente Analyse vernetzter Fahrzeugdaten. Sie bündelt anonymisierte Fahrzeugdaten und bereitet sie so auf, dass Unternehmen, Städte, Straßenverkehrsbehörden, Infrastrukturbetreiber und Technologieanbieter daraus konkrete Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen ableiten können. Das 2020 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Brüssel und Büros in London und Athen arbeitet mit Fahrzeugherstellern (OEMs) und Telematikanbietern zusammen. Mobito entwickelt Lösungen für die Analyse von Straßenbedingungen, Verkehrssicherheit und Bewegungsmustern und stellt diese Kunden in Europa und den USA zur Verfügung.Weitere Informationen finden Sie unter mobito.io, auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/mobito-io/). Presseanfragen: connect@mobito.io oder über das Kontaktformular (https://www.mobito.io/contact).Pressekontakt:WebfleetDana Schmidtdana.schmidt@webfleet.com+49 173 888 78 00Kontakt PR-AgenturPIOEvelyn Stockmannevelyn.stockmann@pio-com.de+49 341 355 82 975Original-Content von: webfleet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173043/6365810